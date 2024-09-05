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Член Союза писателей РТ стала лауреатом премии в области детской литературы
Член Союза писателей России и Татарстана Алёна Каримова стала лауреатом Национальной премии в области детской и подростковой литературы за 2024 год. Церемония награждения прошла в Российской государственной детской библиотеке.
Как сообщает Полпредство Татарстана, Каримова победила в номинации «Лучшее прозаическое произведение для детей» – книга «Возвращение Пеликена». Премию ей вручила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Жанна Алексеева.
Алёна Каримова — писатель, поэт и литературный переводчик с татарского языка, в том числе поэзии. Она также преподает в Литературном институте им. А. М. Горького.
Национальная премия учреждена Минкультуры и Минцифры России в апреле 2023 года с целью поиска и поощрения авторов, иллюстраторов и издателей литературных произведений на русском языке для детей и подростков, внесших существенный вклад в культуру России, повышения социальной значимости современной отечественной литературы для детей и подростков, а также привлечения к ней читательского и общественного внимания.
Фото: пресс-служба РГДБ
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