Член Союза писателей РТ стала лауреатом премии в области детской литературы

Член Союза писателей России и Татарстана Алёна Каримова стала лауреатом Национальной премии в области детской и подростковой литературы за 2024 год. Церемония награждения прошла в Российской государственной детской библиотеке.

Как сообщает Полпредство Татарстана, Каримова победила в номинации «Лучшее прозаическое произведение для детей» – книга «Возвращение Пеликена». Премию ей вручила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Жанна Алексеева.

Алёна Каримова — писатель, поэт и литературный переводчик с татарского языка, в том числе поэзии. Она также преподает в Литературном институте им. А. М. Горького.

Национальная премия учреждена Минкультуры и Минцифры России в апреле 2023 года с целью поиска и поощрения авторов, иллюстраторов и издателей литературных произведений на русском языке для детей и подростков, внесших существенный вклад в культуру России, повышения социальной значимости современной отечественной литературы для детей и подростков, а также привлечения к ней читательского и общественного внимания.

Фото: пресс-служба РГДБ