Член «Союза отцов» и «Боевого братства» РТ рассказал о родственниках – участниках ВОВ

Член «Союза отцов РТ», Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», благотворительного фонда «Чистые сердца» Максим Конов присоединился к онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья», приуроченному ко Дню Победы. Он рассказал «Татар-информу» о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

«Для многих моих членов семьи Великая Отечественная война была не первой. Брат прабабушки Богаткин Мирон Васильевич еще в Первую мировую воевал с немцами. 8 октября 1941 года он добровольцем пошел на фронт из Казани», – поделился собеседник информагентства.

Брат деда, Конов Василий Васильевич, в 1939 году принимал участие в войне с Японией на Халхин-Голе. С 22 июня 1941 года он участвовал в ВОВ, занимал командные должности. День Победы Василий Васильевич встретил в должности начальника артиллерии 529 стрелкового полка. Награжден орденами: Красной звезды (1943 г.), Александра Невского (1944 г.), Красного Знамени (1945 г.), Отечественной войны 2-степени (1985 г.), а также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и другими.

Прадедушка Максима Конова, Веденеев Максим Гаврилович, был призван в ряды советской армии 2 января 1942 года, воевал в 10 танковой бригаде. За свою отвагу он получил два ордена Красной Звезды и медаль «За Победу над Германией».

Сестра бабушки, Мандрюкова Елена Петровна, принимала участие в обороне Москвы в полку аэростатов заграждения. Награждена Орденом Отечественной Войны II степени, медалью «За оборону Москвы».

Бабушка Максима, Конова (Никитина) Мария Клементьевна, в начале войны была подростком и работала в колхозе. С октября 1941 года она принимала участие в строительстве Горьковского оборонительного рубежа. Награждена медалью «За доблестный труд».

«Наша семья, как и миллионы других, потеряла родных в Великой Отечественной войне. Многие лежат в братских могилах и до сих пор считаются пропавшими без вести. Дети и внуки наших ветеранов продолжили их героический путь и принимали участие в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе и на СВО. Два моих брата за взятие Артемовска награждены Орденами Мужества», – заключил Максим Конов.

фото: Максим Конов