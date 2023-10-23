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Член совета «Единой России» в РТ Ольга Павлова побывала в гостях у ветерана в Лисичанске
Заслуженный тренер России, член регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» в Татарстане Ольга Павлова в очередной раз прибыла в Лисичанск. Во время своего визита в подшефный город заслуженный тренер навестила ветерана Великой Отечественной войны Сильванович Владимира. Вместе с вице-премьером РТ Евгением Варакиным она пообщалась с фронтовиком и его дочерью, а также вручила им подарки.
Владимир Сильванович родился в 1926 году. Большую часть своей жизни прожил в Лисичанске.
В годы Великой Отечественной войны он бил фашистов на Белорусском фронте. Фронтовик один из немногих живых свидетелей героического подвига Советского народа в борьбе с нацистами времен второй мировой войны, которые остались в освобожденном городе после изгнания из него последователей киевского режима.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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