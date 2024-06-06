Член совета директоров ВСК рассказал о трендах в страховании МСП

Фото: пресс-служба ВСК

Спрос на страхование малого и среднего бизнеса последовательно растет, однако в целом уровень проникновения страховых продуктов на рынке МСП пока довольно мал. Наличие полиса является эффективным решением для функционирования любого бизнеса, поэтому страховая защита должна стать неотъемлемой частью риск-менеджмента российских компаний. Таким мнением поделился Роман Фролов, член совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе своего выступления на сессии Петербургского Международного Экономического Форма «Большие деньги для малого бизнеса: лайфхаки привлечения кредитов и капитала».

По оценкам Романа Фролова, одним из барьеров для развития рынка страхования МСП является форма доставки страхования до таких компаний и в целом недостаточная технологизация процесса. Сегодня рядовой пользователь может оформить полис ОСАГО или страхования квартиры буквально в пару кликов. Аналогичный подход необходим и в корпоративном сегменте, включая МСП.

В ВСК активно внедряются сервисы и технологии для упрощения клиентского пути. В компании развивают персональные кабинеты для партнеров и корпоративных продавцов, внедряют инструменты для API-интеграции — все это позволяет реализовать экосистемный подход в части корпоративного бизнеса, повысить эффективность работы страховщика. Также компания цифровизирует продуктовую линейку для бизнеса, обеспечивая бесшовный и быстрый процесс запуска новых страховых программ.

Партнёрская и агентская сеть ВСК обеспечивается автоматизированными ресурсами, позволяющими в кратчайшие сроки провести оценку риска и запустить процесс подготовки договора страхования. Партнеры компании могут самостоятельно, не выходя из офиса или дома, оформить полис страхования имущества, гражданской ответственности или различные программы ДМС на маркетплейсе ВСК.

Фото: пресс-служба ВСК

Другой способ повысить востребованность продуктов для МСП — это масштабирование самих каналов продаж. Например, сотрудничество с маркетплейсами и специализированными площадками для поддержки МСП позволит расширить клиентскую базу, повысить конкуренцию среди страховщиков корпоративных рисков. В конечном счете это будет способствовать постоянному совершенствованию продуктовой линейки.

Еще одно достижение ВСК в направлении развития бизнес-среды – это выход на рынок франчайзинга. Компания разработала гибкий продукт, обеспечивающий потенциальному франчайзи оптимальный старт для развития собственного дела. Партнер получает бизнес «под ключ» - от брендирования офиса до куратора ВСК для консультаций. Спустя полгода с момента запуска предложения – ВСК первой среди страховщиков вышла на рынок франчайзинга, - проект ВСК вошел в список лучших отечественных франшиз.

«Для того, чтобы улучшить бизнес-показатели, компаниям необходимо снижать финансовые риски, стараться быть «антихрупкими». Для этого игрокам сегмента МСП просто необходимо страхование. Мы планируем нарастить клиентскую базу именно за счет простоты и удобства оформления наших продуктов. Когда оформить страховой полис для бизнеса станет проще, чем сделать покупку на маркетплейсе. ВСК готов создавать гибкие продукты, учитывающие специфику и потребности каждой отрасли», - отметил Роман Фролов, член совета директоров Страхового Дома ВСК.

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