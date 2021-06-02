Член правления «Сибура»: Сделка по «ТАИФу» выгодна обеим сторонам

Сделка по покупке корпорацией «Сибур» татарстанской компании «ТАИФ» выгодна обеим сторонам. Это объединение поможет сибирской компании усилить свои позиции на международном рынке и улучшить свои показатели. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» на полях ПМЭФ-2021 поделился член правления, управляющий директор по экономике и финансам ПАО «Сибур Холдинг» Питер Ллойд О'Брайен.

«Сделка еще не закрыта. Это важная стратегическая сделка для нас и для них. Это небыстрый процесс, он займет время. [Предстоит] работа вместе по ключевым вопросам и приоритетам, решению юридических вопросов», — отметил собеседник агентства.

«Но я уверен, что объединение в результате даст компании возможность развивать новые мощности, ведь она является одним из лидеров в мире по конкурентоспособности. Моя задача — отвечать за экономику и финансы, и мы будем этим заниматься», — подчеркнул О’Брайен.

Ранее компании «Сибур» и «ТАИФ» приступили к объединению нефтегазохимических бизнесов. Процесс подразумевает создание на базе ПАО «СИБУР Холдинг» компании, 15-процентную долю в которой получат действующие акционеры АО «ТАИФ». Взамен будет передан контрольный пакет акций татарстанской группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Как сообщает пресс-служба «Сибура», оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.