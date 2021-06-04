Член правления «Сибура» Карисалов: Проекты «ТАИФа» будут продолжены

Проекты «ТАИФа» и совместные планы этой компании с властями Татарстана будут продолжены и после завершения сделки с «Сибуром». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» в кулуарах ПМЭФ-2021 сообщил член правления ПАО «Сибур» Михаил Карисалов.

«Уверен, что те программы, которые есть, а их достаточно много у „ТАИФа“, коллеги и руководство республики с нами делились ими, будут продолжены», — подчеркнул Карисалов.

На вопрос о продолжении оказания спонсорской помощи казанскому футбольному клубу «Рубин» представитель компании ответил, что на данном этапе говорить об этом пока рано.

«Сделка еще обсуждается, я ничего не могу вам сказать про „Рубин“», — пояснил собеседник агентства.

Помимо этого, он заметил, что ни руководство Татарстана, ни представители компании «ТАИФ» не упоминали о планах покупки слонов для Казанского зоопарка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что старейший в России Казанский зооботсад выражал надежду на помощь группы компаний «ТАИФ» в покупке африканского слона. Однако в самой компании тогда ответили, что «ничего не слышали» об этом.