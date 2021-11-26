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Татарский мир
26 ноября 2021  11:46
Дмитрий Киселев

Член Правительства Афганистана Самангани поблагодарил Минниханова за помощь общине татар

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Член Правительства Афганистана Самангани поблагодарил Минниханова за помощь общине татар
Фото: ИА " Татар - информ"

Член Правительства Афганистана Инамулла Самангани поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за поддержку и гуманитарную помощь общине татар. Об этом он заявил на встрече заместителем директора по культуре и юридическим вопросам представительства татарстанского Благотворительного патриотического фонда мусульман в Афганистане, главой Совета татар Афганистана Забихуллой Надери Татаром.

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор Фонда Рустам Хабибуллин, участниками встречи, прошедшей в Кабуле, также стали старейшины татарской общины и главный имам северных провинций Афганистана. 

В ходе встречи Инамулла Самангани заявил о полной поддержке гуманитарных акций, в том числе адресной передачи благотворительной помощи непосредственно нуждающимся. Также стороны обсудили дальнейшие торгово-экономические и инвестиционные программы фонда. Особое внимание было уделено деталям предстоящей адресной передачи гуманитарной помощи Татарстана нуждающимся афганским татарам.

В заключение Инамулла Самангани выразил благодарность народу Татарстана и Президенту республики Рустаму Минниханову за оказанное внимание и поддержку общины татар в это непростое время для всего народа Афганистана.

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