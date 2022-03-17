Член Общественной палаты РТ: «Если ты из России, то пригодись у себя на Родине»

Страны западного мира, вводя санкции против России, преследуют цель уничтожить не саму экономику, а вызвать недовольство у населения решениями власти. Этим мнением с «Татар-информом» поделился доцент кафедры истории и философии Казанского государственного архитектурно-строительного университета, член Общественной палаты РТ, капитан первого ранга, офицер запаса Радий Зарипов.

«События последних дней показали (и пусть молодежь смотрит!), как изгоняют русских людей, как их лишают собственного бизнеса, арестовывают их счета. Если уж ты из России, то пригодись у себя на Родине, не стремись найти сладкую жизнь, потому что там все неустойчиво и нет правил, а есть желание уничтожить великий российский народ», — высказался собеседник агентства.

По словам Зарипова, Россия сегодня вышла на тот мировой уровень, когда может соревноваться и в политическом, и в военном аспекте. Пальму первенства в экономике удерживает Китай.

«Это чудо китайской рыночной экономики. Китай вышел на уровень ВВП, равный США. У Китая даже есть преимущество, так как большинство производств США они перевели к себе, то есть американцы зарабатывают в Китае на своем производстве. В случае противодействия двух стран в Китае национализируют богатства Америки», — отметил спикер.

Радий Зарипов убежден, что экономические санкции, введенные против России, ударяют и по самой Европе и США.

«Это говорит о взаимной зависимости. Экономические санкции ввели против России, а стоимость бензина растет в Америке, поднялись цены в 2-3 раза на газ в Европе, тут же поднялись цены на все товары. Что хотели — то и получили. В военном плане страны Европы не могут противостоять России. Они решили задавить экономикой. Однако страны западного мира преследуют не саму экономику, а желание вызвать недовольство у населения против решения нашего руководства, поднять оппозицию», — резюмировал Радий Зарипов.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.