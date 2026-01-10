Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова исполнила новогоднюю мечту сына участника СВО
Член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Павлова исполнила новогоднюю мечту сына участника СВО из Сармановского района Татарстана Радмила Хузина.
«Уже не в первый раз приняла участие в акции "Елка желаний" и на этот раз выполнила желание Радмила Хузина, который занимается боксом и является победителем республиканских турниров. Он мечтал о фирменной обуви для занятия боксом. С удовольствием исполнила его мечту», – поделилась Павлова с журналистом «Татар-информа».
До этого член Общественной палаты РФ выполнила новогодние желания двоих детей из Луганской Народной Республики.
Благотворительная акция «Елка желаний» приурочена к Новому году, она позволяет всем желающим исполнить детские мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Соответствующую традицию в 2018 году заложил Президент России Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. неравнодушных людей.
В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет заветное новогоднее желание. Эти обращения размещают на специальных шарах, украшающих елку.
На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.