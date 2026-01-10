Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова исполнила новогоднюю мечту сына участника СВО

Фото: Telegram-канал Ольги Павловой

Член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Павлова исполнила новогоднюю мечту сына участника СВО из Сармановского района Татарстана Радмила Хузина.

«Уже не в первый раз приняла участие в акции "Елка желаний" и на этот раз выполнила желание Радмила Хузина, который занимается боксом и является победителем республиканских турниров. Он мечтал о фирменной обуви для занятия боксом. С удовольствием исполнила его мечту», – поделилась Павлова с журналистом «Татар-информа».

До этого член Общественной палаты РФ выполнила новогодние желания двоих детей из Луганской Народной Республики.

Благотворительная акция «Елка желаний» приурочена к Новому году, она позволяет всем желающим исполнить детские мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Соответствующую традицию в 2018 году заложил Президент России Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. неравнодушных людей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет заветное новогоднее желание. Эти обращения размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.