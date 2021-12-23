Член Общественной палаты: Нужно усилить работу по улучшению демографической ситуации в РТ

Национальный проект «Демография» является приоритетным в социальной политике. Такое мнение высказал заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин на итоговом пленарном заседании Общественной палаты РТ.

«Я посмотрел, как складывается демография в Татарстане — данные просто удручающие, — заявил он. — По состоянию на май 20-го года в республике убыло 12 тыс. человек. Цифры эти будут еще выше — с учетом того, что пандемия еще не закончилась».

Необходимо провести большую работу по улучшению демографической ситуации в республике, посчитал Гафиятуллин.

«Сегодня программы, связанные с поддержкой семей и строительством жилья, должны развиваться и расширяться», — подчеркнул он.

Ключевые цели нацпроекта «Демография», разработанного в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, суммарного коэффициента рождаемости, а также доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.