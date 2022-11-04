Член Конгресса США: При победе республиканцев Украине не достанется ни цента

Если республиканцы выиграют на промежуточных выборах, США перестанут оказывать помощь киевскому режиму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин.

«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, — это Украина, а не южная часть Америки, — заявила политик, выступая перед избирателями в Су-Сити. — При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее».

Подобные заявления ранее высказывал лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.

Тейлор Грин известна как активная сторонница бывшего Президента США Дональда Трампа и теорий заговора. В 2021 году она отметилась предложением вынести американскому лидеру Джо Байдену импичмент за злоупотребление властью в пользу сына.

На фоне спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным в феврале, западные страны продолжают накачивать киевский режим оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.