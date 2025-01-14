В Госдуме разъяснили механизм и стоимость покупки пенсионных баллов

Начиная с 2025 года, чтобы получать страховую пенсию по старости, гражданин должен иметь трудовой стаж не менее 15 лет и как минимум 30 пенсионных баллов. Возможность приобрести пенсионные баллы в этом году «Татар-информу» прокомментировала член комитета Госдумы России по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Пенсионные баллы невозможно приобрести просто по желанию. Их может докупить работающий гражданин, у которого перед выходом на пенсию не достает соответствующих баллов. Здесь нужно подходить индивидуально: для одних, например, при отсутствии одного-двух баллов, проще будет докупить ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты), для других лучше продолжить работать для накопления нужных показателей», – сообщила она.

Бессараб добавила, что покупка пенсионных баллов - достаточно дорогая опция.

«Минимальный взнос в 2025 году – почти 60 тыс. рублей», – заметила она.