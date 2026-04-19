Член комиссии ОП РФ разъяснил порядок присвоения и подтверждения ИНН в России

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается гражданину один раз и действует пожизненно, не изменяясь при смене фамилии, паспорта или места жительства. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и нормативных актов Евгений Машаров.

«ИНН присваивается один раз, используется на всей территории РФ и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные. Физическим лицам ИНН присваивается автоматически с момента рождения», – пояснил эксперт в беседе с ТАСС.

Ранее налоговая служба оформляла бумажное свидетельство о постановке на учет, где указывался ИНН, однако сам номер оставался неизменным даже при повторной выдаче документа.

Машаров отметил, что с 1 января 2026 года система подтверждения учета изменилась в рамках цифровизации налогового администрирования.

«С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, связанные с цифровизацией налогового администрирования, ФНС упразднила бумажное свидетельство о постановке на учет (ИНН) в его традиционном формате», – сообщил он.

Теперь подтверждением постановки на учет служит выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), в которой указывается ИНН, но сам номер не меняется. Выданные ранее бумажные свидетельства продолжают действовать и замены не требуют.

Получить выписку можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, портал «Госуслуги», в налоговых органах или МФЦ. Документ содержит основные персональные данные и ИНН и имеет юридическую силу благодаря электронной подписи налогового органа. Выписка предоставляется в течение пяти дней после запроса.