Член комиссии ОП РФ рассказал, когда отсутствие на работе не считается прогулом

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Отсутствие сотрудника на рабочем месте по уважительной причине не является прогулом и не может стать основанием для дисциплинарного взыскания. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, Трудовой кодекс РФ не устанавливает конкретный перечень уважительных причин. Работодатель оценивает обстоятельства каждого случая самостоятельно, однако его решение можно оспорить в суде.

«Однако на практике уважительными могут быть признаны, в частности, застревание в лифте, отключение интернета и связи (применяется только для удаленных сотрудников), чрезвычайные ситуации и действия государственных органов, повлекшие транспортные проблемы, такие как, например, отмена или задержка рейса, перекрытие дороги к месту работы», – сказал эксперт.

К уважительным причинам Машаров также отнес невозможность добраться до работы из-за сильного снегопада и других неблагоприятных погодных условий, коммунальную аварию, требующую присутствия жильца дома, отсутствие безопасных условий труда, уход за родственниками, присмотр за ребенком в связи с госпитализацией супруга и похороны близкого человека.

Кроме того, уважительными могут считаться некоторые заранее известные причины отсутствия – сдача крови, вызов в суд или правоохранительные органы для допроса, а также посещение военкомата по повестке.

«Отсутствие работника на рабочем месте по уважительной причине в течение всего рабочего дня или более четырех часов подряд в течение рабочего дня прогулом не является, и к работнику не может быть применено работодателем дисциплинарное взыскание в виде увольнения по указанному основанию», – заявил Машаров.

По возможности сотруднику следует заранее предупредить работодателя о планируемом отсутствии, добавил он.