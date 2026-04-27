Член комиссии ОП РФ предложил обучать подростков цифровой грамотности через рилсы

Для повышения финансовой и цифровой грамотности подростков можно использовать рилсы (короткие видеоролики в соцсетях и мессенджерах). С такой инициативой выступил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Он отметил, что эта проблема остается актуальной, несмотря на работу школ и дополнительных образовательных программ. По его словам, введение новых занятий может увеличить нагрузку на учеников и педагогов, поэтому альтернативой могут стать популярные среди молодежи форматы.

«Проблема финансовой и цифровой грамотности наших подростков стоит очень остро. <…> Возможность введения дополнительных занятий ляжет нагрузкой на детей и на педагогов, которым необходимо дополнительно осваивать и новые технологии и знания. Альтернативой могли бы стать рилсы, которые так распространены среди детей и подростков», – сказал Машаров в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что такие видео должны быть поданы в игровой форме и содержать образовательные элементы. В них, по его мнению, важно формировать у подростков правильное понимание финансов, безопасности, законов и общественных ценностей.

Машаров также добавил, что «рилсы – это современная форма диалога с молодежью», и с их помощью можно доступно объяснять причины тех или иных государственных решений, в том числе ограничений в отношении иностранных платформ.

По его словам, недостаток знаний и увлечение зарубежными соцсетями может приводить к рискам для подростков, включая случаи вовлечения в противоправную деятельность и мошеннические схемы.