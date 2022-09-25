Член ГСА Запорожской области: Киев при кураторстве Пентагона намерен форсировать Днепр
Киев разрабатывает несколько сценариев наступления на Запорожскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на члена главного совета региональной администрации, председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Один из них предусматривает форсирование Днепра, — рассказал Рогов. — Планы разрабатываются при кураторстве Пентагона».
По его словам, об этих планах известно и при попытке украинских войск предпринять наступление его подавят.
Рогов отметил, что на сегодня украинская армия интенсивно обстреливает левый берег Днепра.
«Обстрел Ивановки — подтверждение подготовки к форсированию Днепра», — заявил собеседник агентства.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».