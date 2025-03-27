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Общество 27 марта 2025 15:50

Член Генсовета «ЕР» Марсель Шарапов встретился с ветеранами Великой Отечественной

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Член Генсовета «ЕР» Марсель Шарапов встретился с ветеранами Великой Отечественной
Фото: © «Татар-информ»

Член Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов вручил памятные медали «80 лет Великой Победы» и подарки от мэрии столицы Татарстана ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

В ходе беседы ветераны делились воспоминаниями о трудных, но при этом славных военных годах.

«За каждым их словом стоит боль потерь и радость долгожданной Победы. Такие встречи важны не только как сохранение исторической памяти, но и для передачи молодому поколению тех ценностей, которые удалось отстоять ценой огромных жертв. Мы должны помнить о тех, кто отдал свои жизни ради нашей свободы. Но важно не только помнить о прошлом, но и активно участвовать в его сохранении. Мы должны воспитывать молодежь в духе патриотизма, уважения к истории своей страны и ее героям», – рассказал журналисту «Татар-информа» Марсель Шарапов.

В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025 год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.

#80-летие Победы
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