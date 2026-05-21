Член Генсовета «Единой России» обсудил с учащимися вызовы современности

Член Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов провел парламентский урок для учащихся школы №70 Кировского района Казани.

В ходе занятия депутат рассказал школьникам о своей деятельности как члена Казгордумы, основных направлениях работы с жителями, общественных инициативах и вопросах, с которыми ежедневно обращаются граждане. В рамках открытого диалога с учащимися Марсель Шарапов также обсудил вопросы ответственности, информационной безопасности и риски вовлечения молодежи в противоправную деятельность.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Кроме этого, член Генерального совета «ЕР» подчеркнул, что молодым людям на данном этапе их жизни необходимо сосредоточиться на учебе, саморазвитии, получении профессиональных навыков и реализации своего потенциала в созидательной деятельности.

«Такие встречи имеют большое значение. Подросткам важно понимать, как устроено государство, как работает система власти, какие ценности лежат в основе общества. Не менее важно объяснять детям, где проходит грань между добром и злом, к каким последствиям могут привести необдуманные поступки. Только через открытый и честный диалог можно выстроить доверие и помочь молодому поколению сделать правильный выбор», – заметил после окончания урока Марсель Шарапов.