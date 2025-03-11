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На главную ТИ-Спорт 11 марта 2025 09:33

Член Генсовета «Единой России» Марсель Шарапов встретился с финалистами «Золотой шайбы»

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Член Генсовета «Единой России» Марсель Шарапов встретился с финалистами «Золотой шайбы»
Фото: © «Татар-информ»

Депутат Казанской городской Думы, председатель Комиссии по делам молодежи, физкультуре и спорту, член Генерального совета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов и глава Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Ренат Шамсутдинов на площадке спортивного комплекса «Триумф» встретились с финалистами Всероссийских соревнований «Золотая шайба» – игроками команды «Авиатор 2012».

«Для меня как для председателя Комиссии по делам молодежи, физкультуре и спорту очень важно поддерживать спортивную мотивацию нашего подрастающего поколения. Популяризировать спорт среди молодежи. И вовлекать как можно больше людей в здоровый образ жизни. Всем ребятам подарили хоккейные клюшки, пожелали удачи. Будем ждать с победой», – рассказал журналисту «Татар-информа» Марсель Шарапов.

Хоккейная команда «Авиатор» выиграла первенство города Казани, а затем первенство Республики Татарстан. С 10 по 12 февраля в городе Бавлы среди юношей 2012-2013 годов рождения проходил финал республиканского этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», на которых «Авиатор» занял первое место. Теперь команда примет участие в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба», который состоится в башкирском городе Салавате.

#золотая шайба #Единая Россия #Казгордума
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