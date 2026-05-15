Член Генсовета «Единой России»: люди нуждаются не в разговорах, а в реальной работе

Член Генерального совета партии «Единая Россия», Герой России и участник предварительного голосования Владимир Сайбель призвал кандидатов активнее работать с обращениями жителей, поступающими на сайт естьрезультат.рф, сообщили в пресс-службе партии. Он подчеркнул важность анализа запросов граждан при подготовке новой Народной программы.

Сайбель отметил, что многое из того, с чем люди приходят на встречи, не требует масштабных государственных решений. Заявленные проблемы зачастую можно решить адресно и уже сейчас – вместе с партийцами, сторонниками, общественниками и благотворителями на местах. Его коллеги-кандидаты подтвердили, что видят аналогичную ситуацию в своих округах.

Он предложил Президиуму Генсовета партии разработать рекомендации для кандидатов предварительного голосования по включению в решение конкретных проблем на основании поступающих в Народную программу частных предложений. Предложение поддержали.

Сайбель заключил, что если есть возможность помочь – нужно помогать. Людям нужен не разговор о работе, а сама работа. Он призвал коллег отнестись к рекомендациям серьезно, идти к людям, принимать обращения и добиваться результата. Лучшие практики должны стать общим партийным стандартом, а реальные дела – лучшей агитацией.

Выполнение рекомендаций будет учитываться при принятии решений по выдвижению кандидатов по итогам предварительного голосования на региональных конференциях и Съезде партии.