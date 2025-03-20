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Общество 20 марта 2025 16:38

Член Генсовета «Единая Россия» Марсель Шарапов встретился с будущими юристами

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Член Генсовета «Единая Россия» Марсель Шарапов встретился с будущими юристами
Фото: © «Татар-информ»

Член Генсовета «Единая Россия», Депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов в Казанской Ратуше встретился со студентами Университета юстиции.

«Обсудили важные события, происходящие в городе Казани, и рассмотрели перспективы молодежной политики. Кроме этого обсудили со студентами актуальные вопросы местного самоуправления, развитие нашего региона и роли молодежи в формировании гражданского общества. Особый акцент в ходе дискуссии был сделан на работу по оказанию помощи нашим военнослужащим и их семьям, а также подшефным Татарстану городам Лисичанску и Рубежному», – поделился с журналистом «Татар-информа» Марсель Шарапов.

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