Член ЦИК России высоко оценил подготовку и проведение думских выборов в Татарстане

Член Центризбиркома России Борис Эбзеев высоко оценил подготовку и проведение думских выборов в Татарстане. Об этом он сказал на видеоконференции с региональными избиркомами, проводившейся в информационном центре ЦИК России.

«Я очень внимательно слежу за всеми жалобами и обращениями граждан, поступающими в ЦИК. Разумеется, особое внимание к тем субъектам, которые курирую я. Хочу вам сказать, что удивительно немного обращений, жалоб и заявлений поступает из Республики Татарстан», — отметил Эбзеев.

Он особо отметил работу ЦИК Татарстана при подготовке к мероприятию. Он напомнил, что задолго до выборов Андрей Кондратьев вместе с коллегами организовал выезды в города и районы Татарстана с участием СМИ, представителей политических партий, Уполномоченного по правам человека в РТ Сарией Сабурской и представителями гражданского общества.

«Предельно открытый, иногда очень острый разговор, касающийся проблемы электоральной демократии будущих, сегодняшних выборов. Вот это и дает результат», — резюмировал он.