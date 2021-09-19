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Ру Тат
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19 сентября 2021  18:58

Член ЦИК России высоко оценил подготовку и проведение думских выборов в Татарстане

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Член Центризбиркома России Борис Эбзеев высоко оценил подготовку и проведение думских выборов в Татарстане. Об этом он сказал на видеоконференции с региональными избиркомами, проводившейся в информационном центре ЦИК России. 

«Я очень внимательно слежу за всеми жалобами и обращениями граждан, поступающими в ЦИК. Разумеется, особое внимание к тем субъектам, которые курирую я. Хочу вам сказать, что удивительно немного обращений, жалоб и заявлений поступает из Республики Татарстан», — отметил Эбзеев.

Он особо отметил работу ЦИК Татарстана при подготовке к мероприятию. Он напомнил, что задолго до выборов Андрей Кондратьев вместе с коллегами организовал выезды в города и районы Татарстана с участием СМИ, представителей политических партий, Уполномоченного по правам человека в РТ Сарией Сабурской и представителями гражданского общества.

«Предельно открытый, иногда очень острый разговор, касающийся проблемы электоральной демократии будущих, сегодняшних выборов. Вот это и дает результат», — резюмировал он.

#Выборы 2021
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