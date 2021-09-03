Член Ассоциации юристов РФ: Нужно разоблачать негативные установки, внушаемые избирателям

Авторы доклада «Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года» пришли к выводу о том, что в настоящее время в России идет масштабная разноуровневая и скоординированная операция, направленная на делегитимацию предстоящих выборов в сентябре. Доклад прокомментировали эксперты из Республики Татарстан.

«В России мы наблюдаем техническую сборку элементов делегитимации выборов, которые Запад применял для подрыва политических режимов в Белоруссии, Венесуэле, Северной Македонии и Боливии. В отношении России ведется целенаправленная информационная операция, которая проводится в лице различных, заранее формируемых оппозиционных групп», — заявил автор доклада, президент Ассоциации специалистов по информационным операциям, профессор МГУ Андрей Манойло.

Он отметил, что в стратегии делегитимации выборов в России есть три основные тактические линии: массовые фальсификации, недопуск оппозиционных кандидатов, а также заявления о том, что власть нелегитимна.

Эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Ассоциации юристов России Лилия Шакирзянова отметила, что помимо информации о надуманных и ложных нарушениях в рамках подготовки и проведения выборов, на сегодняшний день процветает изобилие деструктивных действий со стороны лиц, заинтересованных в подрыве, как доверия избирателей, так и в целом итогов голосования.

«Безусловно, необходимо проводить работу по разоблачению негативных установок, внушаемых избирателям. Весьма своенравна и позиция региональной организации ОБСЕ (членом которой также является РФ), в части отказа в участии на сентябрьских выборах в России в рамках международного наблюдения. Вероятнее всего, это заранее спланированные тактические действия для подрыва доверия международного сообщества», — считает Лилия Шакирзянова.

По мнению члена Российской ассоциации политических наук, доцента кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зои Силаевой, в преддверие выборов традиционно увеличивается не только количество фейков, но и поводов для провокаций, которые являются одним из механизмов продуманной информационной войны с целью оказания влияния на внутренние процессы того или иного государства и давления на избирателя.

«Всегда задавайте себе вопрос, кто выиграет, если вы будете делать так, как предлагают или намекают? Кому выгодно дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны и зачем? Думаю, вы и сами знаете ответ на этот вопрос. Хотите что-то изменить, предлагайте, активизируйте свою гражданскую позицию, принимайте участие в выборах, делайте свой выбор! Ваш выбор — это ваша ответственность и ваш вклад в будущее нашей страны. Только так можно противостоять массовым атакам и вбросам», — отметила Зоя Силаева.

Региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ Рафаэль Фахрутдинов сравнил сегодняшнюю тактику дискредитации власти с действиями Гитлеровской Германии во время Великой Отечественной войны, когда фашисты разбрасывали листовки с «разъяснениями» о том, что они воюют не против народа СССР, а против Иосифа Сталина. «Фашисты активно предпринимали попытки вербовки активистов внутри нашей страны и создания из них групп боевиков. Сегодня ситуация не изменилась — мы видим как создаются „боевики информационного поля“ внутри нашей страны, как активно идет работа с сознанием наших граждан с целью разъединить их с легитимной властью», — отметил Фахрутдинов.