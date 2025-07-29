Цивилева об участниках «Абилимпикса»: Ветераны СВО получили прикладные навыки

Чемпионат по профмастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс», который завершился сегодня в Казани, организован на высоком уровне и имеет прикладную пользу. Таким мнением поделилась сегодня с журналистами в Казани статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Первый чемпионат, который прошел в Татарстане, поднял высокую планку. Его назначение – прикладное, практическое, потому что ветераны СВО получают прикладные навыки. На чемпионате были представлены 15 различных профессий, в которых они смогут в дальнейшем реализовывать себя и работать», – сказала она.

Цивилева также сообщила о дальнейшем масштабировании мероприятия.

«У нас есть задача от Президента – заниматься трудоустройством тех, кто потерял своих близких. И мне кажется, наш «Абилимпикс» сможет открыть свои двери в том числе и для этой категории – семей и близких участников СВО», – отметила она.

Чемпионат проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Организаторы – Министерство просвещения России и Правительство Республики Татарстан при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный – Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан, партнер деловой программы – Российское общество «Знание».

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».