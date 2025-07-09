Цивилев провел лекцию для будущих энергетиков в казанском энергоуниверситете

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Лекцию о стратегии развития энергетического комплекса России до 2050 года провел сегодня министр энергетики России Сергей Цивилев в стенах Казанского государственного энергетического университета. Образовательная программа прошла в рамках открытия межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего «Инжир-2025».

Вместе со студентами со всей страны лекцию посетил также Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Проекты, которые мы сегодня реализуем при поддержке министерства энергетики очень важны. Ну и образовательный процесс. Сегодня у нас прекрасный энергетический университет и это залог, что в республике все будет хорошо», – заявил Минниханов, приветствуя студентов.

На самой лекции Цивилев подробно рассказал о самой стратегии развития энергетического комплекса, а также познакомил студентов с основами стратегического планирования.

«Мир меняют инженеры и никто кроме них. Я хочу, чтобы вы это запомнили раз и навсегда», – такими словами министр начал свое выступление.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он подчеркнул, что инженеры влияют на все процессы, которые происходят в России. «Перед нами стоит огромная задача, которую поставил Президент России Владимир Путин. Он строит новый миропорядок – многополярный мир. И это делается для вашего будущего», – подчеркнул Цивилев.

Мероприятие было условно поделено на две части: лекционная часть и сессия вопросов и ответов. Отметим, что всем студентам, кто набрался смелости и задал интересующие вопросы, министр подарил печатный вариант стратегии развития энергокомплекса с личной подписью.