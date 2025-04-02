Цивилев похвалил Минниханова за День поставщика на «ЭНЕРГОПРОМЕ»

Глава Минэнерго России Сергей Цивилев похвалил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за оригинальную идею проводить на форуме «ЭНЕРГОПРОМ» День поставщика.

«Мне очень отрадно было услышать, что на этом форуме будет День поставщика. Я сначала не понял, ведь мы же заказчики, мы заказываем то, что надо производить. Мне говорят: «Нет, надо с уважением относиться к поставщику. Да, мы заказываем, что надо, но производят другие. Те, кто производит, приезжают, встречаются с заказчиком, и у них идет совместный диалог, как наладить эту работу. Прекрасное начинание, Рустам Нургалиевич, мне очень понравилось, просто замечательно», – обратился Цивилев к Минниханову.

Сегодня на «Казань ЭКСПО» проходит конференция «День поставщика» РусГидро, а завтра – «Сетевой компании».

На энергетической выставке «KazanEnergyExpo», отметил федеральный министр, представлено много интересных решений и производителей.

«Ходили по этой выставке, и я для себя понимал: мы вместе справимся с этой амбициозной задачей. У нас столько интересных предприятий, столько творческих людей, которые горят своим делом, которые хотят улучшать нашу страну», – сказал Цивилев.

Ранее на пленарном заседании «ЭНЕРГОПРОМА» Раис Татарстана заявил о договоренности с Минэнерго РФ сделать форум общефедеральным.

«Казанский энергетический форум состоялся и теперь привлекает сюда много участников, что меня очень радует. Поэтому мы и договорились с Рустамом Нургалиевичем о совместном проведении форума, чтобы каждый год подводить итоги нашей работы. Мы бы поговорили о будущем, мы бы на этом форуме встречались – все члены нашей огромной команды, которая строит новую энергетику нашей страны», – прокомментировал решение Цивилев.