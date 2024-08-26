Цивилев о ТНФ-2024: Одна из крупнейших площадок для обмена опытом

Татарстанский нефтегазохимический форум (ТНФ) – это одна из крупнейших площадок в России для обмена опытом между специалистами отрасли из различных регионов России и зарубежных стран. Об этом сказал министр энергетики России Сергей Цивилев на пленарном заседании форума в видеоприветствии к собравшимся участникам.

«За годы своей работы татарстанский нефтегазохимический форум стал одной из крупнейших международных площадок для обмена профессиональным опытом между специалистами отрасли и поиска обмена на текущие вызовы», – подчеркнул он.

Спикер отметил, что в республике ведется серьезная работа по разработке и внедрению передовых технологий, в том числе тех, которые направлены на освоение трудноизвлекаемых запасов, повышение эффективности разведки и добычи полезных ископаемых или на производство стратегически важных химических веществ.

«Масштаб форума не ограничивается лишь представителями нефтегазовых компаний. Это авторитетное мероприятие куда ежегодно собираются представители ведущих компаний, эксперты и ученые со всей России и из зарубежных стран», – заключил министр.