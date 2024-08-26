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Цивилев о ТНФ-2024: Одна из крупнейших площадок для обмена опытом
Татарстанский нефтегазохимический форум (ТНФ) – это одна из крупнейших площадок в России для обмена опытом между специалистами отрасли из различных регионов России и зарубежных стран. Об этом сказал министр энергетики России Сергей Цивилев на пленарном заседании форума в видеоприветствии к собравшимся участникам.
«За годы своей работы татарстанский нефтегазохимический форум стал одной из крупнейших международных площадок для обмена профессиональным опытом между специалистами отрасли и поиска обмена на текущие вызовы», – подчеркнул он.
Спикер отметил, что в республике ведется серьезная работа по разработке и внедрению передовых технологий, в том числе тех, которые направлены на освоение трудноизвлекаемых запасов, повышение эффективности разведки и добычи полезных ископаемых или на производство стратегически важных химических веществ.
«Масштаб форума не ограничивается лишь представителями нефтегазовых компаний. Это авторитетное мероприятие куда ежегодно собираются представители ведущих компаний, эксперты и ученые со всей России и из зарубежных стран», – заключил министр.
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