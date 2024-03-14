«Читают и находят опору в это сложное время»: в Казани открыли выставку православных книг

Сегодня в Казани открылась православная книжная выставка-ярмарка. Это одно из событий фестиваля православной книги, который проходит с 4 по 16 марта. Мероприятие прошло в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Организаторы данного проекта – отдел религиозного образования и катехизации Казанской епархии, епархиальный музей, миссионерский отдел Казанской епархии и исторический парк «Россия — Моя история».

На выставке-ярмарке представлены новинки православных издательств, вскоре будут организованы встречи с известными православными писателями и лекции священнослужителей.

На открытии присутствовало духовенство Татарстанской митрополии, в том числе митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, известные писатели, научные и общественные деятели.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Началось мероприятие с молебна при участии хора Казанской семинарии, после чего слово предоставили митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу.

«Дорогие друзья, братья и сестры! Коль мы находимся в этом замечательном доме, который называется исторический парк "Россия — Моя история", вспомним о том, что ровно 460 лет назад из-под первого печатного станка вышла первая печатная книга "Апостол". Мы считаем, что это начало печатания книг и распространения по всей Руси», – сказал владыка.

Он отметил, что книга является насущной необходимостью.

«Я принадлежу к тому поколению людей, для которых еще совсем недавно самым главным богатством дома были ни ковры, ни богатства, ни холодильники, а большие библиотеки. Когда в старое время ты заходишь домой и видишь большую библиотеку, ты понимаешь, что человек богатый. Не в плане его материального благополучия, а богатый душой и умом», – поделился архиерей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня на мероприятии также выступила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Это знаковый день – День православной книги. Это не просто День книги, а день начала того момента, когда книга стала доступной для всех, когда она перестала быть только уделом богатых, когда она пошла в массы, в люди, и этот день наверняка останется в истории страны России», – поделилась замминистра.

После официальной части гости посетили выставку книг, где представлены сотни изданий самых разных направлений. Здесь не только религиозная литература, но и книги для детей, литература о психологии, исторические произведения и многое другое.

Основатель издательства «Никея», член издательского совета РПЦ Николай Бреев представил на выставке более сотни различных книг самых разных направлений.

«Подобные выставки – очень важная инициатива, поскольку книгоиздатели всегда ищут своего читателя. Сегодня в основном мы находим своего читателя через интернет, также очень активно растут продажи через маркетплейсы. Наше издательство работает по всей России, но именно Казань по православной литературе показывает очень хорошие результаты, особенно последние два года. Видимо, потому, что люди ищут опору в такое сложное время», – рассказал Бреев.

Помимо продвижения в интернете, очень важно вживую общаться с читателем, отметил глава издательства.

«Таким образом, на этих встречах мы лучше понимаем, что нужно людям, чего им не хватает. Поэтому мы, как издательство, поддерживаем такие инициативы и дай Бог, чтобы масштаб мероприятия развивался и становился еще больше», – сказал он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Николай Бреев добавил, что книги издательства создают православные люди и, соответственно, в этих изданиях раскрывается христианский взгляд на мир, на традиционные ценности общества и традиции.

Кроме книг на выставке представили изделия ручной работы, созданные учениками церковных школ Казани. Средства, вырученные от продажи таких изделий, пойдут на благотворительность.

«Воскресные школы Казанской епархии участвовали в акции "15 лет интронизации Патриарха – 15 добрых дел". И мы предложили сделать им подарки ручной работы, которые мы можем реализовывать на благотворительных ярмарках. У нас есть епархиальная служба помощи нуждающимся "Милосердие – Казань" и все средства, вырученные здесь, пойдут на помощь подопечным этой службы», – рассказала координатор социальных проектов Казанской епархии Ольга Варганова.

Одним из мероприятий выставки стала встреча митрополита Кирилла с блогерами. Владыка пообщался с краеведами, историками, общественными деятелями и многими другими, кто активно ведет свои социальные сети.

Блогер Ольга Павлова поинтересовалась у владыки, какими должны быть публикации на православную тему.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я могу сказать только одно: в моем детстве не было церковной прессы и каналов "‎Спас"‎ и "‎Союз"‎, потому что церковь была в живых людях и каких-то преданиях. Ты видел живого священника, который мог с тобой полчаса говорить, спокойно посидеть за жизнь. Ты видел живых прихожан, которые могли с тобой поговорить, погладить по голове, чем-то угостить. Так было в моем детстве. А сегодня другое время, сегодня нужны телеканалы и радио, интернет, но в этом можно потеряться. Просто делайте и работайте с душой», – обратился он к блогерам.

Также собравшиеся поинтересовались жизнью владыки, задавали вопросы о православных экскурсоводах и многом другом.

Кроме того, сегодня в 17.00 в конференц-зале исторического парка прошла лекция «Зачем мы изучаем церковную историю?». Занятие провел заведующий кафедрой общей и церковной истории Казанской духовной семинарии, доктор церковной истории протоиерей Алексий Колчерин.

Уже завтра, 15 марта в 12.00 пройдет встреча «Великий пост и современность». Лекцию прочитает первый проректор Казанской духовной семинарии иерей Никита Кузнецов. В 14.00 запланирована творческая встреча с писательницей Екатериной Федорчук. Автор презентует посетителям мероприятия книгу «Трибунал».

16 марта в 12.00 состоится лекция «Масленица и Великий пост в православной культуре». Занятие проведет магистр богословия, помощник руководителя миссионерского отдела Казанской епархии протоиерей Николай Дьяков.

Выставка будет работать до 16 марта с 10.00 до 19.00. Вход бесплатный.