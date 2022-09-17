Читатели Le Figaro назвали газопровод «Сила Сибири — 2» смертью Европы

Многие читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Обсуждая новости о проекте нового газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии в Китай, комменаторы резюмировали, что с дешевым газом Пекин оставит Брюссель позади. Об этом сообщает РИА Новости.

«Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго — от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено — вечным поражением», — выразил мнение один из читателей.

Другой комментатор назвал эту ситуацию экономической смертью Европы.

«США приложили к этому руку, вмешавшись в ситуацию с „Северным потоком — 2“ и погубив этот проект с помощью руководства Германии», — сказал он.

Третий читатель назвал Европу «рогоносцем истории». Еще один пользователь возмутился тем, что европейские политики хотели поставить Россию на колени и втянули свои страны в конфликт, который их не касался.

«А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни...» — пожаловался он.

«Сила Сибири — 2» — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Магистраль планируется начать возводить в 2024 году.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод фактически может заменить России «Северный поток — 2».

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.