«Читатель голосует рублем»: «Татмедиа» с начала года нарастило продажи журналов на 92%

Медиахолдинг «Татмедиа» в первом полугодии 2021 года увеличил продажи журналов с 12,9 тыс. до 24,8 тыс. экземпляров, показав небывалый рост. Почему «печатка» снова становится востребованной, рассказал ИА «Татар-информ» генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Газеты и журналы «Татмедиа» получили приоритет: зашел в киоск – их видно

Фото: архив ИА «Татар-информ»

Журналы формируют медиапространства с дополнительными сервисами для читателя

Судя по отчетам медиахолдинга, в первом полугодии рост продаж показали все товарные группы печатной продукции «Татмедиа». Учитывая, что весной 2020 года многие татарстанцы сидели по домам из-за пандемии Covid19, увеличение покупок в магазинах и киосках можно объяснить отложенным спросом. Впрочем, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков так не считает. По его словам, к росту продаж привело сразу несколько факторов.

«В чем причины роста “печатки”? Первая – мы обеспечили продажи во всех киосках республики, причем сделали выкладку на фирменных стойках. Газеты и журналы «Татмедиа» получили приоритет: зашел в киоск – их видно. Вторая причина – мы наладили работу по продвижению контента в социальных сетях. Газеты и журналы меняют формат подачи контента, делают его более емким, интересным. Когда продвигаешь такую продукцию в интернете и социальных сетях, - эффект получается очень значительным», - рассказал Садыков.

Генеральный директор напомнил, что медиахолдинг «Татмедиа» занимается продажей самой разнообразной полиграфической продукции, в том числе и районных газет. Перед каждым филиалом поставлена задача не только обеспечить подписку, но и наладить прямые продажи изданий. В крупных городах, таких как Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, такая работа ведется через сетевых партнеров – киоски и магазины шаговой доступности. В сельских районах – через почтовые отделения. На сегодняшний день в Татарстане более 450 торговых точек, где продаются издания «Татмедиа».

Шамиль Садыков: «Мы увеличили объем продаж журналов на 92%, то есть практически вдвое. Это невероятный результат» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

По словам Шамиля Садыкова, наибольший рост продаж сейчас показывают журналы, которые в течение последнего года находились в поле особого внимания руководства медиахолдинга. В течение этого времени с журналистами проводились обучения, укреплялась материальная база редакций, менялась концепция изданий. Особое внимание уделялось продвижению в соцсетях, презентациям журналов на выставках и форумах.

«Мы увеличили объем продаж журналов на 92%, то есть практически вдвое. Это невероятный результат. А ведь был период, когда обсуждалась возможность закрытия журналов в республике. Сейчас об этом никто не думает, – мы видим реальный рост спроса на журнальную продукцию. Прямые продажи нельзя поддержать искусственно, поскольку люди платят свои деньги. Читатель проголосовал рублем за журналы «Татмедиа» – это оценка нашего труда, это главный показатель качества издания», – подчеркнул Садыков.

Генеральный директор привел еще одну причину роста востребованности журнальной продукции «Татамедиа» – это интеграция с мультимедийными цифровыми платформами. Многие публикации в журналах сопровождаются QR-кодами, отсканировав который можно расширить представленный контент. Например, в статьях об исторических событиях по ссылкам можно перейти на видеоматериал или дополнительные иллюстрации. В детских журналах QR-коды дают возможность быстро переключиться на развивающие онлайн-игры или цифровые раскраски.

Газеты и журналы меняют формат подачи контента, делают его более емким, интересным Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Сейчас журналы “Татмедиа” формируют вокруг себя некое медиапространство, многоуровневую информационную среду, которая предоставляет дополнительные сервисы для читателя. Все это дает результат в виде спроса на наши продукты», – пояснил Садыков.

«Люди, которые привыкли читать книги, покупают газеты и журналы»

Казалось бы, в эпоху TikTok видеопродукция должна постепенно вытеснить «печатку» с медиарынка. Генеральный директор «АО «Татмедиа» считает, что этот процесс может повернуться в обратную сторону, если предоставить читателям удобные форматы для потребления контента.

«Прямые продажи нельзя поддержать искусственно, поскольку люди платят свои деньги» Фото: архив ИА «Татар-информ»

«Переформатировав журнальные издания и получив рост продаж, мы поняли, что читающая аудитория не сокращается. Люди по-прежнему хотят читать, расширять кругозор, повышать уровень своего образования. Они стремятся к знаниям, к информации. При этом для многих важен тактильный контакт с носителем информации – журналом или книгой. В этом году мы начали выпуск нового продукта — это книги карманного формата. Так называемые PocketBook, которые сегодня очень популярны по всему миру. Их удобно читать в транспорте, в офисе, по пути на работу, да и дома. Это легкое чтиво: рассказы, детективные истории, романы и многое другое. Эту продукцию мы выпускаем на татарском языке», – рассказал Шамиль Садыков.

Руководитель медиахолдинга рассказал, что отбор произведений для печати PocketBook делают на конкурсной основе сотрудники редакции журнала «Казань Утлары». Для этого формата выбираются легкие и яркие произведения, не требующие серьезного осмысления.

«Мы специально подбираем авторов и произведения, которые интересны массовому читателю. Очень часто мы печатаем новых авторов, которые ранее не были известны. Они пишут рассказы и повести, которые очень востребованы у молодежи», – пояснил Садыков.

«В этом году мы начали выпуск нового продукта — это книги карманного формата. Так называемые PocketBook. Их удобно читать в транспорте, в офисе, по пути на работу, да и дома» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По его словам, первый опыт продаж книг карманного формата показал, что люди нуждаются в этом продукте, они хотят читать книги. Многие тиражи создали ажиотаж на рынке и были проданы в течение первого месяца.

«В Татарстане таких успешных продуктов в области книгопечатания еще не было, по сути, мы совершили революцию в области книгопечатания. Еще одна “фишка” наших книг в том, что они имеют возможность обратной связи с автором. При помощи QR-кода можно оставить отзыв на книгу», – уточнил руководитель холдинга.

Шамиль Садыков подчеркнул, что развивая новые проекты в области книгопечатания, руководство медиахолдинга не забывает о необходимости выпуска новых книг для детей на татарском языке. В линейку этой продукции также входят сканворды, раскраски и многое другое. «Татмедиа» планирует и дальше развивать детское книгопечатание, поскольку эта продукция позволяет юным татарстанцам обучаться, познавать мир.

«Почему мы в “Татмедиа” так серьезно занимаемся книгами? Потому, что это создает рост читательской аудитории. Люди, которые привыкли читать книги, покупают газеты и журналы. И наоборот. Эта связка очень хорошо работает в обоих направлениях и дает нам возможность популяризации татарского языка», – разъяснил генеральный директор.

Руководство медиахолдинга не забывает о необходимости выпуска новых книг для детей на татарском языке Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Задача – обеспечить татарские диаспоры во всех уголках мира газетами, журналами и книгами на родном языке»

По словам Шамиля Садыкова, «Тамедиа» активно развивает новые каналы сбыта печатной продукции. В период пандемии был запущен проект продаж через вендинговые автоматы. Сейчас эти аппараты установлены в торговых центрах Казани, на центральном железнодорожном вокзале города, аэропорту имени Габдуллы Тукая. Также они есть почти на всех станциях Казанского метро.

Вендинговые автоматы занимают небольшую площадь, их удобно размещать в местах, где проходит большой поток людей, но нет возможности открыть газетный киоск. Объем сбыта через такие аппараты меньше, чем в обычных торговых точках, но они не требуют продавца, а покупка совершается бесконтактно, что очень ценно в условиях распространения коронавируса.

«На вендинговых автоматах размещены наши логотипы, что повышает узнаваемость газет и журналов «Татмедиа». А главное – они очень удобны и позволяют продавать любую продукцию, в том числе книги. Мы обязательно будем развивать сеть автоматов, поскольку это расширяет возможности сбыта. Это наш шаг навстречу читателю», – сказал Садыков.

В период пандемии был запущен проект продаж через вендинговые автоматы Фото: архив ИА «Татар-информ»

Кроме этого, сотрудники медиахолдинга активно наращивают продажи в интернете, в том числе на маркетплейсах. Продукция «Татмедиа» уже представлена на крупных электронных площадках, таких как Ozon, Wildberries, KazanExpress, Яндекс.Маркет и других.

На сайте «Татмедиа» также запущен фирменный интернет-магазин, который уже вышел на стабильные показатели продаж. Лидеры по онлайн-продажам среди журналов – детский журнал «Салават Купере», журнал «Сююмбике», рассчитанный на женскую аудиторию, и журнал «Чаян», который активно покупают в Москве и регионах России.

«Маркетплейсы открывают нам возможность продвижения печатной продукции по всему миру. Особенно это актуально в период пандемии коронавируса. Наша задача – обеспечить татарские диаспоры во всех уголках мира газетами, журналами и книгами на родном языке. В том, что на печатную продукцию из Татарстана есть спрос, мы не сомневаемся», – подчеркнул генеральный директор.

«Читающая аудитория не сокращается. При этом для многих важен тактильный контакт с носителем информации – журналом или книгой» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

АО «Татмедиа» образовано 1 октября 2007 года указом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Медиахолдинг объединяет 98 районных, городских и республиканских газет, 20 журналов, 17 телеканалов, 12 радиоканалов, 81 сайт и информационное агентство «Татар-информ». Компания издает газеты и журналы на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках. В холдинге трудятся 1,7 тыс. сотрудников. В состав медиахолдинга входит полиграфический комплекс «Идел-Пресс», который ежегодно печатает более 19 млн книг, территория предприятия составляет 16 тысяч квадратных метров.