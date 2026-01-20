Чистый воздух, Волга и клоны осины: экологи и лесники РТ подвели итоги работы за 2025 год

О мониторинге Волги, сохранении ее полноводности для нереста, улучшении качества атмосферного воздуха, рубке старого леса и профилактике лесных пожаров шла речь на совместном заседании коллегий Минэкологии и Минлесхоза РТ в Казани накануне.





Почетные гости совместной коллегии Минэкологии и Минлесхоза Татарстана осмотрели выставку достижений

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Клоны триплоидной осины и лекарственная джинура

Совместная коллегия Минэкологии и Минлесхоза Татарстана в IT-парке им. Б. Рамеева началась с выставки достижений, инновационных разработок и проектов. Экспозицию осмотрели почетные гости – заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков, начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуард Леонтьев и первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Экологи представили интерактивную инсталляцию видеокаротажа водозаборной скважины с применением передовой системы телеинспекции скважин, выставочный образец отечественной электроразведочной многоэлектродной аппаратуры «Скала», а также Цифровую платформу отрасли экологии и природопользования РТ, состоящую из трех ключевых функциональных подсистем: «Недра», «Экомониторинг» и «Надзор».

Минлесхоз РТ представил инновационные разработки в своей сфере, в том числе возможности Федеральной государственной информационной системы в лесном комплексе, запущенной в январе 2025 года. Также презентовали цифровую базу данных о землях лесного фонда. Этот проект создан при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Кроме того, были показаны клоны растений, выведенные в лаборатории.

«Мы клонируем растения в условиях лаборатории. Занимаемся триплоидной осиной, высокопродуктивной березой, тополями, ягодными и декоративными растениями. С 2025 года занимаемся еще и лекарственными растениями», – рассказал «Татар-информу» заведующий лабораторией при учебно-опытном Сабинском лесхозе Наиль Ханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представленное на выставке лекарственное растение джинура используют в народной медицине Южной Азии. А саженцы триплоидной осины адаптированы к местным условиям и не гниют.

«Осинники у нас в республике, в России и в мире подвержены гнили. А наши клоны не гниют, быстрее растут, больше потребляют углекислый газ, что полезно для экологии», – отметил Ханов.

Своими выступлениями гостей порадовали юннаты и воспитанники школьного лесничества «Наследники природы». Воспользовавшись случаем, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров пригласил школьников в будущем на работу в лесную отрасль.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин, который первым выступил на совместной коллегии, в новой должности проработал пока одну неделю Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Превышение ПДК в воздухе в северной зоне Казани снизилось в восемь раз

Первым на коллегии с отчетным докладом выступил министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин, который в этой должности проработал всего лишь одну неделю. Он сменил на посту Александра Шадрикова, приступившего в первый рабочий день 2026 года к обязанностям директора Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Как сообщил Зиганшин, по итогам 2025 года число превышений ПДК в северной зоне столицы Татарстана снизилось в восемь раз, а количество жалоб от населения – в три раза. А ведь совсем недавно – в 2023 году в министерство поступали сотни жалоб от жителей на качество воздуха.

«В северной части Казани сеть мониторинга была усилена дополнительной станцией по контролю за чистотой воздуха, организованы ночные выезды передвижной лаборатории. Кроме того, проведены два масштабных научных исследования. Первое провел Роспотребнадзор совместно с Федеральным научным центром медико-профилактических технологий», – рассказал Зиганшин.

Второе выполнили ведущие научные организации России под руководством МГУ имени Ломоносова в рамках соглашения с председателем Научного совета Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам Степаном Калмыковым.

«Экспертами были изучены источники запахов, определены вещества, загрязняющие воздух в северной части Казани. По экспертному мнению, именно эксплуатация полигона на ул. Химической стала одной из основных причин ситуации по воздуху в северной части Казани», – заметил Зиганшин.

Еще одной мерой для комплексного решения проблемы качества воздуха в столице Татарстана стало постановление Правительства РТ о регулировании нагрузки на атмосферу в радиусе 3 км от города. Согласно документу, перед открытием новых или расширением действующих производств обязательно проводится анализ воздействия на воздух с использованием системы сводных расчетов загрязнения.

Зиганшин сообщил, что число превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по сравнению с прошлым годом уменьшилось в шесть раз Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Благодаря цифровой платформе все выбросы под контролем

В целом по республике число превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по сравнению с прошлым годом уменьшилось в шесть раз.

«В 2025 году началась работа по созданию системы математического моделирования распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, которая позволит в режиме реального времени увидеть движение воздушных масс в разрезе концентраций загрязняющих веществ», – рассказал Зиганшин.

Для решения этих задач ведомство взаимодействует с Центром компетенций Национальной технологической инициативы на базе химического факультета МГУ им. Ломоносова и молодыми учеными из Новосибирска.

На данный момент цифровая платформа аккумулирует данные мониторинга воздуха, позволяет проводить расчеты рассеивания загрязняющих веществ и обеспечивать взаимодействие с предприятиями через персональные личные кабинеты. «Это инновационная практика в Российской Федерации, будем делиться опытом для масштабирования», – отметил Зиганшин.

Всего в 2025 году автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха выполнили более 4 млн измерений по 36 показателям. Благодаря соглашениям с ведущими предприятиями республики – «Татнефтью», «ТАНЕКО», «Нижнекамскнефтехимом», «Казаньоргсинтезом», «ТАИФом» – территориальная сеть наблюдения за воздухом включает 31 автоматический пост. Из них 14 – это станции предприятий. Кроме того, в распоряжении специалистов имеется десять передвижных лабораторий, добавил докладчик.

Основываясь на рекомендациях ученых и при поддержке Раиса Татарстана три года Минэкологии РТ реализует проект по очистке русла реки Казанки «Свободный ток» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Проект реконструкции лесных насаждений в водоохранной зоне Казанки тиражируют по стране

Минэкологии Татарстана реализует проект по очистке русла реки Казанки «Свободный ток» и высадило по берегам реки 8 тысяч саженцев дуба и ели. Этот опыт будет полезен и другим регионам, считает Зиганшин.

«Основываясь на рекомендациях ученых и при поддержке Рустама Минниханова три года Минэкологии РТ реализует проект по очистке русла реки Казанки «Свободный ток». Работы выполняют наши давние друзья и партнеры – татарстанское отделение Русского географического общества. Важно, что извлеченная древесина рационально использована – переработана в щепу и передана населению и Казанскому зооботсаду», – рассказал он.

Знаковым мероприятием 2025 года стал запуск пилотного проекта по реконструкции лесных насаждений в водоохранной зоне реки Казанки.

«Вместе с коллегами из Минлесхоза, компанией СИБУР, администрацией Арского района, Русским географическим обществом и школьниками мы высадили 8 тысяч саженцев дуба и ели. В этом году реконструкцию лесных насаждений продолжим на площади 15 гектаров на территории Каргалинского сельского поселения Чистопольского района. Этот опыт планируется тиражировать и в других регионах России», – заметил Зиганшин.

В 2025 году мониторинг водных объектов проводился в 114 пунктах. Усиливает систему мониторинга использование автоматических измерений на научно-исследовательском судне «Фламинго» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Волге зафиксировано снижение загрязняющих веществ

За три года экологами Татарстана выполнено 8 экспедиций по Куйбышевскому водохранилищу, собрано около 4 млн данных. «В 2025 году протестирована инновационная платформа экологического мониторинга «Акваториум» отечественной компании NAECO. Технология обеспечивает непрерывное измерение гидрофизических параметров воды», – отметил Зиганшин.

Республика Татарстан – самый многоводный регион в Среднем Поволжье. На ее территории расположены более 36 тыс. водных объектов, в том числе два крупнейших водохранилища – Куйбышевское и Нижнекамское, заметил министр экологии Татарстана.

«Куйбышевское водохранилище является основным регулятором стока всего Волжско-Камского каскада, и его устойчивое функционирование имеет стратегическое значение для всего региона. Эффективное управление такими сложными водными объектами требует применения прогнозно-аналитических инструментов, одним из которых является программный комплекс «Гидрокаскад». Он был создан в 2021 году по поручению Раиса Татарстана», – сказал Зиганшин.

В 2025 году мониторинг водных объектов проводился в 114 пунктах. Есть положительная динамика по снижению количества фиксируемых превышений загрязняющих веществ. Усиливает систему мониторинга использование автоматических измерений на научно-исследовательском судне «Фламинго».

«В перспективе – экореабилитация реки Ноксы в Казани. Нам необходима поддержка исполкома Казани» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На экореабилитацию Ноксы в Казани требуется еще 136 млн рублей

В 2025 году в рамках федерального проекта «Вода России» в Татарстане стартовал второй этап расчистки русла реки Мелекески в Набережных Челнах.

«В перспективе – расчистка реки Челны в городе Набережные Челны, а также экореабилитация реки Ноксы в Казани. Нам необходима поддержка исполкома Казани. Требуется обеспечить ранее подтвержденное софинансирование третьего этапа работ за счет средств местного бюджета, а это 136 млн рублей. Просим город поддержать этот экологический проект», – сказал он.

Зиганшин напомнил, что с 2025 года на смену национальному проекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». Татарстан участвует в трех федеральных проектах – это «Вода России», «Сохранение лесов» и «Экономика замкнутого цикла».

За последние 8 лет в природоохранные проекты Татарстана вложено 107 млрд рублей, сообщил Зиганшин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По объему инвестиций в экологию Татарстан обогнал Москву и Санкт-Петербург

За последние 8 лет в природоохранные проекты Татарстана вложено 107 млрд рублей, из которых почти 74 млрд рублей – средства предприятий. Предотвращен возможный ущерб на сумму 117 млрд рублей.

«За восемь лет под руководством Александра Валерьевича Шадрикова на охрану природы было направлено 107 млрд рублей. При этом 74 млрд рублей составили инвестиции предприятий, что говорит о высокой социальной ответственности нашего бизнеса. По уточненным статистическим данным, объем инвестиций Татарстана в экологию превышает крупные субъекты Российской Федерации, такие как Москва и Санкт-Петербург», – рассказал Зиганшин.

Доходы от экологических платежей в прошлом году составили более 2 млрд рублей. Эти средства распределены между федеральным, республиканским и местными бюджетами.

В прошлом году в Казани прошла международная конференция по сохранению ирбисов с участием экспертов из 12 стран Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ведутся работы по доставке двух барсов из Монголии в центр «Снежный барс»

Экологи Татарстана продолжают работу по сохранению снежного барса. В прошлом году в Казани прошла международная конференция с участием экспертов из 12 стран. Ключевым итогом стала Казанская резолюция о долгосрочном сотрудничестве.

«При поддержке «Татнефти» создан центр «Снежный барс» в Республике Алтай, куда завезли три особи из Кыргызстана. Также ведем работу по получению двух барсов из Монголии в рамках сертификата, подаренного президентом Монголии Владимиру Путину. Для управления проектом создана специальная организация, объединившая Академию наук Татарстана, Казанский федеральный университет, ассоциацию «Ирбис», «Татнефть» и наше министерство», – рассказал Азат Зиганшин.

Он напомнил, что в Международный день снежного барса было подписано три соглашения о сотрудничестве между научным центром «Снежный барс» и ведущими предприятиями Татарстана.

«Это наглядный пример того, как задачи сохранения биоразнообразия решаются через объединение усилий власти, науки и бизнеса в рамках системного, прогнозного подхода», – подчеркнул Зиганшин.

Равиль Кузюров сообщил, что на сегодняшний день леса Татарстана занимают более 1,6 млн гектаров, лесистость составляет 22,5% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За год лесники провели работы по воспроизводству лесов на 5,3 тыс. га

На сегодняшний день леса Татарстана занимают более 1,6 млн гектаров, лесистость составляет 22,5%, сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В отчетном году деятельность лесного хозяйства была направлена на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Ключевым показателем проекта является отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Плановое значение показателя составляло 100%, он успешно перевыполнен», – рассказал он.

Был исполнен и второй индикатор регионального проекта «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса». По итогам обследования, проведенного специалистами лесной отрасли, лесные культуры на общей площади 2,5 тыс. гектаров были переведены в земли, на которых расположены леса.

«До 2030 года перед нами стоит задача достижения соответствующих значений по трем основным показателям», – сказал Кузюров.

В прошлом году лесовосстановительные работы на землях лесного фонда проведены на площади 2,8 тыс. гектаров, в том числе в ходе национального проекта «Экологическое благополучие» – 1,6 тыс. гектаров.

«Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова действует отраслевая программа «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан», на основании которой при взаимодействии с Минсельхозом РТ проведены работы по созданию защитных противоэрозионных насаждений на площади 902 гектара. Также подведомственными министерству учреждениями проведена работа по закладке защитных лесных насаждений в порядке компенсации выбросов парниковых газов на площади 1100 гектаров», – отметил Кузюров.

Кроме того, в течение 2025 года были проведены работы по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению на площади 533 гектара.

«С учетом всех работ по закладке защитных насаждений и лесных культур в прошлом году работы по воспроизводству лесов и лесоразведению проведены на площади 5,3 тыс. гектаров», – сказал Кузюров.

Безопасность в лесах обеспечивают лесопожарные станции и пункты сосредоточения противопожарного инвентаря Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году пожароопасный сезон в лесах из-за жары увеличился до 197 дней

Средняя продолжительность пожароопасного периода в лесах Татарстана за последние пять лет составляет 191 день. В прошлом году он длился 197 дней.

«В прошлом году пожароопасный сезон в лесах Республики Татарстан в связи с наступлением устойчивой теплой погоды и схода снежного покрова был открыт 31 марта. До начала пожароопасного сезона были проведены выездные совещания и видеоконференции с участием главы каждого муниципального района по вопросам подготовки к предстоящему пожароопасному сезону», – рассказал Кузюров.

Безопасность в лесах обеспечивают 20 лесопожарных станций второго типа в составе ГБУ «Лесхоз», 5 лесопожарных станций третьего типа в составе ГБУ «Лесопожарный центр» и 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. Был заключен контракт на оказание услуг по авиапатрулированию лесного фонда по четырем утвержденным маршрутам. Было проведено 54 авиапатруля общей продолжительностью 264 часа.

«В прошлом году в связи с жаркой погодой и с установлением высоких классов пожарной опасности в лесах пришлось принять экстренные меры. Для обеспечения пожарной безопасности в лесах постановлением Кабмина РТ было введено ограничение пребывания граждан в лесах», – отметил Кузюров.

За год зафиксировано 421 возгорание на землях возле леса в республике. Благодаря слаженной работе инспекторов, лесоводов и представителей муниципальных районов в 2025 году чрезвычайных ситуаций не было, подчеркнул Кузюров.

Рифкат Минниханов: «Исследования крупнейших озер республики – Архиерейского и Ковалинского – требуют продолжения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Природоохранные мероприятия подарили Голубым озерам вторую жизнь

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов рассказал о научном обеспечении при решении задач экологической безопасности в Татарстане. Он отметил, что за три года успешно реализован комплекс природоохранных мероприятий на Голубых озерах.

«Благодаря синергии усилий Минэкологии, Минлесхоза, Института развития городов и научного сопровождения Академии эти объекты, долгие годы находившиеся в центре внимания, получили сегодня вторую жизнь. Накоплен положительный опыт и на других объектах. В то же время исследования крупнейших озер республики – Архиерейского и Ковалинского – требуют продолжения. Здесь мы видим большой потенциал для совместных проектов», – сказал Минниханов.

В целом водоемы республики находятся в стабильном состоянии. По его словам, для повышения экологической безопасности региона совершенствуется система мониторинга атмосферного воздуха, как ключевого инструмента государственного регулирования.

«Отмечу важную инновацию – впервые в России предоставление данных о загрязнении атмосферного воздуха переведено в автоматизированный режим на базе цифровой платформы именно здесь, в Татарстане. Это позволяет нам двигаться дальше к установлению обоснованных нормативов допустимых выбросов от стационарных источников, учет которых предоставляет серьезную экологическую угрозу», – отметил Минниханов.

Вячеслав Спиренков: «Здесь минимальное количество пожаров, они вообще не допускаются. Это не просто результат, а показатель» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Разрешение на рубку старого леса повысит доходность бюджетных учреждений

Вячеслав Спиренков в своем выступлении отметил, что по инициативе Татарстана принят федеральный закон, который разрешает госучреждениям рубку спелых и перестойных насаждений.

«Это очень важный закон, мы о нем, наверное, года три, может, даже пять лет говорили. Он наконец-то подписан Президентом в декабре, сейчас Рослесхоз разрабатывает порядок выбора таких учреждений. Надеемся, что он в ближайшее время будет принят. В республике начнут использоваться спелые, перестойные леса. Это повысит качество использования лесов и доходность бюджетных учреждений», – заметил он.

Кроме того, он похвалил работу республики в части профилактики лесных пожаров.

«В республике – большие молодцы. Здесь минимальное количество пожаров, они вообще не допускаются. Это не просто результат, а показатель, огромная работа по патрулированию лесов, по противопожарному обустройству», – сказал Спиренков.

Он также предупредил, что в марте начнется новый пожароопасный сезон, к которому нужно быть готовыми.

Рустам Нигматуллин отметил, что по инициативе Татарстана принят федеральный закон, расширяющий полномочия лесхозов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Волга и защитные насаждения: министерствам поставили задачи на 2026 год

За последние 30 лет при росте ВРП Татарстана в три раза в сопоставимых ценах выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 25,5%. Параллельно с этим объем сброса загрязненных сточных вод уменьшился на 68%.

Такие результаты, которых удалось добиться экологам Татарстана, отметил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, подводя итоги совещания.

«Это доказывает, что курс на зеленую модернизацию промышленности выбран верно и дает реальный эффект. Что касается сферы лесного хозяйства, то итоги 2025 года наглядно доказали, что леса – это не только основа экологического каркаса, но и естественно развивающаяся отрасль нашей республики», – сказал Нигматуллин.

В числе основных результатов работы Минлесхоза РТ он отметил обеспечение устойчивого лесопользования, работы по лесовосстановлению и лесоразведению.

«Лесной фонд республики не только не сокращается, но и сохраняется для будущих поколений. Существенным итогом года стало также обеспечение охраны лесов от пожаров», – подчеркнул Нигматуллин.

Кроме того, по итогам года республика заняла первое место среди всех регионов России по эффективности исполнения полномочий в лесной сфере.

Говоря о задачах на 2026 год, Нигматуллин отметил важность завершения важных инфраструктурных проектов и выполнение государственных программ. Речь идет о завершении рекультивации полигонов биологических очистных сооружений Казани, подготовке проектной документации по рекультивации полигона ТКО на улице Технической в Казани, исполнении дорожной карты по ликвидации накопленного вреда в Нижнекамском районе.

«Обеспечить контроль работы биологических очистных сооружений для сохранения стабильных показателей очистки вод. Разработать критерии оценки целесообразности реконструкции ГТС, построенных на малых реках и озерах республики, с учетом гидрологической ситуации», – поручил экологам Нигматуллин.

Кроме того, совместно с уполномоченными федеральными ведомствами нужно обеспечить стабильный уровневый режим Куйбышевского водохранилища в ключевые периоды нерестовых промысловых рыб для сохранения рыбных запасов Волжско-Камского бассейна.

Минлесхозу РТ Нигматуллин поручил достичь всех показателей регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», а также обеспечить качественное исполнение мероприятий федеральной государственной программы развития лесного хозяйства и государственного задания.

«Также необходимо активизировать работу по созданию защитных лесных насаждений вдоль берегов водных объектов. Это прямая инвестиция в сохранение водных ресурсов и профилактика природных бедствий», – сказал Нигматуллин.

Он также отметил, что по инициативе Татарстана принят федеральный закон, расширяющий полномочия государственных бюджетных учреждений лесхозов. Теперь они наделены правом заготовки спелых и перестойных лесных насаждений.

«Мы благодарим федеральный центр за принятие этого закона. Он необходим и создает предпосылки к улучшению санитарного состояния лесов в части вырубки накопленных перестойных насаждений», – подчеркнул Нигматуллин.

В связи с принятием закона Минлесхозу РТ поручено выстроить работу по повышению рентабельности подведомственных учреждений.