Чистый убыток «Аэрофлота» за 9 месяцев 2023 года составил 94,6 млрд рублей

АО «Аэрофлот» представил отчет по РСБУ за 9 месяцев текущего года. Согласно опубликованным данным компании, чистый убыток авиаперевозчика России составил 94,6 млрд руб. При том, что в прошлом году данная авиафирма получила прибыль — 58,4 млрд руб.

«Данный убыток содержит значительный "бумажный" эффект. Без учета влияния ФСБУ 25/2018 чистая прибыль составила бы 16 019 млн руб. по сравнению с чистым убытком 32 512 млн руб. за аналогичный период прошлого года», — комментируют в компании.

Интересно, что по итогам конкретно третьего квартала 2023 года чистый убыток, включая эффект от курсовых переоценок, составил 12 956 млн руб. против убытка 22 337 млн руб. в 2022-м.

Расходы компании сильно растут. Причины — расширение производственной программы и подорожание закупочных продуктов и услуг. Так, на авиакеросин потратили на 23,744 млрд руб. больше, чем ранее. Еще один фактор роста расходов — техобслуживание и ремонт самолетов в условиях антироссийских санкций. К примеру, в этом году подобная расходная часть составили 19 142 млн руб.

Добавим, что рейсы «Аэрофлота» в этом году увеличились: на внутренних рейсах — на 11,1%, на международных — на 76,4%.