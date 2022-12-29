«Чистейший» спирт с завода: какую отраву могут подсунуть на Новый год продавцы «паленки»

Более 200 тысяч литров поддельного алкоголя изъято, 31 торговая точка попалась на продаже спиртного без лицензии: такие данные приводят татарстанские эксперты, говоря о нелегальном обороте алкоголя. Как не нарваться на «паленку», закупая алкоголь на новогодний стол, и почему не стоит верить продавцам пятилитровок: подробности – в «Татар-информе».

Рафаэль Усманов: «Главное, не экономить и покупать спиртное только в лицензированных магазинах»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Из нелегального оборота изъято 200 тысяч литров паленого алкоголя

За 2022 год сотрудники Управления экономической безопасности МВД по РТ проделали колоссальную работу – проверили более 15 тысяч розничных и оптовых магазинов, гаражных кооперативов и складов. Проверки не прошли даром – из нелегального оборота было изъято более 200 тысяч литров поддельного алкоголя.

«Из этих 200 тысяч литров большая часть – это спиртосодержащая жидкость. Ее с начала этого года было изъято более 150 тысяч литров. 22 тысячи литров – это водка. Слабоалкогольной продукции было изъято на 35 тысяч литров. Три тысячи литров – это коньяк, ром, виски», – привел данные за этот год заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рафаэль Усманов.

Как правило, нарваться на поддельный алкоголь можно, если человек покупает его в сомнительных торговых точках или с рук. Завозят контрафакт в Татарстан из разных регионов. За этот год стражи порядка перекрыли восемь каналов поставки. Чаще всего спиртное завозили из Самары, Башкирии, Удмуртии, попадалось и вино, которое везли из Грузии.

Завозят контрафакт в Татарстан из разных регионов. За этот год стражи порядка перекрыли восемь каналов поставки Скриншот оперативного видео МВД по РТ

«Чистейший» алкоголь… в пятилитровых канистрах

По словам Рафаэля Усманова, в этом году резко выросла популярность пятилитровых баллонов с водкой. Большую роль в увеличении спроса на них сыграло то, что пятилитровки стоят в разы дешевле сертифицированной продукции в магазинах.

«Те люди, которые продают пятилитровые баллоны, как правило, говорят, что там чистейший алкоголь с завода. Якобы у них есть там знакомые, и они уверяют, что такой алкоголь разливается только после смены фильтров, то есть самый качественный. И такого чистого спиртного больше не будет. Конечно же, верить этому нельзя ни в коем случае», – настаивает Рафаэль Усманов.

Найти «чистейший» алкоголь, как его называют сами продавцы, на прилавках магазинов невозможно. Как правило, оптовики отпускают продукцию своим знакомым, которые уже имеют свою клиентскую базу. Рафаэль Усманов предупреждает, что покупка алкоголя в пятилитровках, будь это водка или любой другой алкоголь, – сомнительная затея.

В основном функцией покупки алкоголя через интернет пользуются те, кто ищет возможность купить спиртное ночью Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Продажей алкоголя подрабатывают даже таксисты

В последнее время все чаще стали выявляться случаи продажи алкоголя через интернет. В Татарстане за этот год сотрудники МВД по РТ раскрыли три таких факта, рассказывает Рафаэль Усманов. В основном такой функцией пользуются те, кто ищет возможность купить спиртное ночью. Существуют некоторые телеграм-каналы, чаты в мессенджерах, куда человек может обратиться и заказать алкоголь прямо с доставкой на дом.

«В ночное время бывает так, что некоторым не хватает алкоголя и им нужно еще. Магазины в это время не работают, бар далеко. Они находят выход и заказывают добавку через интернет», – рассказал Усманов.

Были случаи, когда сотрудники ловили водителей такси, которые решили подзаработать на продаже спиртного. Как правило, таксисты закупаются у сомнительных оптовиков и качество алкоголя, как мы понимаем, оставляет желать лучшего.

Татьяна Хабибуллина: «Если мы обнаруживаем факты безлицензионной продажи алкоголя, то сразу встает вопрос, где продавцы приобрели данный товар» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Покупают алкоголь в гипермаркетах, чтобы потом продать у себя в ларьке

Борьбу с нелегальной продажей алкоголя ведет Госалкогольинспекция Татарстана. Именно под их чутким вниманием находятся все магазины и алкомаркеты в Татарстане. В их поле зрения попадают и ИП. Как правило, это мелкие магазины в районах республики, где оборот алкоголя самый низкий.

По словам начальника контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяны Хабибуллиной, с начала этого года сотрудники инспекции выявили 31 факт нелегальной продажи алкоголя. Число таких случаев снизилось вдвое – в прошлом году их было 62. Согласно статистике, чаще всего нелегальный алкоголь продают в крупных городах.

«Госалкогольинспекция Татарстана, прежде всего, осуществляет контроль розничной продажи алкоголя и спиртосодержащей продукции. На территории республики открыты более семи тысяч магазинов, где можно купить спиртное. Еще несколько тысяч магазинов продают пиво. При этом стоит понимать, что пиво – продукт, отпускающийся без лицензии. Им могут торговать как ИП, так и юридические лица», – отметила Татьяна Хабибуллина.

Крепкий алкоголь продавать можно только при наличии соответствующей лицензии, напоминает эксперт.

«Если мы обнаруживаем факты безлицензионной продажи алкоголя, то сразу встает вопрос, где продавцы приобрели данный товар. Но были случаи, когда мелкие продавцы покупали алкоголь в гипермаркетах, и выставляли его у себя на полках. Платить госпошлину каждый год за оборот спиртного для некоторых предпринимателей слишком дорого, но отказаться от затеи продавать алкоголь они не могут. Многие считают, что открывать магазин без алкоголя не выгодно», – рассказала собеседник агентства.

Есть ряд заведений, которые для получения лицензии прибегают к хитростям. К таким, как правило, относятся «разливайки» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как бары создают видимость для получения лицензии

Бары, рестораны, кафе также в ведении Госалкогольинспекции. Татьяна Хабибуллина отметила, что заведения общепита, как и магазины, должны иметь разрешение на продажу алкоголя. Для того чтобы его получить, руководство заведения должно соблюсти некоторые правила.

«Особенность подобных заведений заключается в том, что они имеют право продавать алкоголь круглосуточно. Единственное условие, которое должно соблюдаться, – любая бутылка спиртного во время продажи должна быть вскрыта. При этом бармен или официант должны предложить условия для употребления спиртного на месте», – пояснила Хабибуллина.

Но есть ряд заведений, которые для получения лицензии прибегают к хитростям. К таким, как правило, относятся «разливайки».

«Есть стандарты, которые заведения должны соблюсти для получения лицензии на продажу алкоголя. Требования минимальны – должен быть зал для общественного питания, меню, туалет для посетителей. Когда подобные заведения открываются, все это поначалу работает. А когда жители домов, где находятся заведения, приходят к нам с жалобами, выясняется, что туалет закрыт и гости начинают справлять нужду где попало», – рассказала начальник отдела.

«Привозят коробку “фанфуриков”, местные пьющие об этих местах знают и приходят» Фото: © «Татар-информ»

«Фанфурики» – головная боль Казани и Челнов

Продажа аптечной спиртосодержащей продукции тоже имеет место быть, рассказывает начальник контрольно-инспекционного отдела. Под ней имеются в виду «фанфурики» – аптечные настойки в маленьких пузырьках.

«Такой спирт внесен в реестр лекарственных средств. Он должен продаваться только по рецепту от врача. К сожалению, есть такие аптеки, которые занимаются продажей “фанфуриков”. У них даже есть свои постоянные клиенты», – отметила Татьяна Хабибуллина.

Чаще всего, по статистике, подобная продукция продается в Набережных Челнах и Казани. В городах даже есть несколько устоявшихся мест, где в подвале домов открыты небольшие магазины. Попасть туда могут только постоянные покупатели.

«Такие помещения выкупаются предпринимателями. Они сажают туда, например, бабушек, ставят небольшие окошки. Утром привозят коробку “фанфуриков”, местные пьющие об этих местах знают и приходят. Некоторые ставят камеры и домофоны. То есть туда даже просто так не попадешь. Надо знать пароль», – рассказала начальник отдела.

То и дело в СМИ появляется информация о ЧП, когда взрываются самогонные аппараты Фото: «Казанские ведомости»

Раньше самогон был деревенским бичом, сегодня его гонят в городах

Гнать самогон можно, но если ты это делаешь только для себя, а не на продажу, напоминает Татьяна Хабибуллина. При этом обязательно нужно соблюдать все меры предосторожности. Но, как показывает практика, их соблюдают не все. То и дело в СМИ появляется информация о ЧП, когда взрываются самогонные аппараты.

«Говоря о самогоне, я раньше думала, что это больше сельская местность. А недавно прогремела история, где женщина в спальном районе города во многоэтажке гнала самогон на продажу. В Казани на Павлюхина взорвался самогонный аппарат. Причем было видно, что аппарат красивый, дорогой, значит, люди не бедные», – рассказала начальник отдела.

Покупая самогон с рук, люди должны понимать, что продавец мог попросту не соблюсти все технологии во время перегона, а значит, им легко можно будет отравиться. При этом тем, кто продает самогон, может грозить административная ответственность. Если человек попадется на его продаже снова, то ему будет грозить уголовное наказание.

Лучше всего покупать спиртное в крупных гипермаркетах, где работает система ЕГАИС Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Где нужно покупать алкоголь и как правильно его выбрать?

Госалкогольинспекция и МВД Татарстана советуют покупать алкоголь только в лицензионных магазинах. Там покупатель может попросить показать разрешение на продажу алкоголя и все документы на него. Лучше всего, чтобы не возникало сомнений во время выбора магазина, покупать спиртное в крупных гипермаркетах, где работает система ЕГАИС, советует заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рафаэль Усманов.

При выборе напитка нужно обращать внимание на внешний вид продукции. Все этикетки должны быть целыми, без следов клея. Также нужно проверить укупорку и убедиться, что она не повреждена и жидкость не подтекает. Также стоит обратить внимание на акцизную марку, технологии позволяют сегодня недобросовестным сбытчикам подделывать и их. Чтобы убедиться в подлинности акцизы, марку можно намочить и потереть пальцем. Если на нем остались следы краски, значит, перед вами подделка.

Акцизную марку можно проверить через приложение ЕГАИС. Достаточно просканировать акциз, где выйдет вся информация о товаре, откуда он, дата его производства.

Эксперты просят татарстанцев быть внимательными к своему здоровью и не злоупотреблять алкоголем. Лучше провести новогодние праздники в кругу семьи и выбрать активный отдых на свежем воздухе.

«Лучше меньше пить и вести здоровый образ жизни. А если хочется выпить, то стоит отдать предпочтение менее крепкому алкоголю. И главное, не экономить и покупать спиртное только в лицензированных магазинах», – обратился к жителям Татарстана Рафаэль Усманов.