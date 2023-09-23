«Чистые леса Татарстана»: участники природоохранной акции вышли на генуборку под Казанью

Центральное мероприятие республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» прошло сегодня на территории Пригородного лесничества в Лаишевском районе республики. Его участники очистили 4 гектара леса, собрали и вывезли 1,5 куб. метра твердых бытовых отходов, сложили в кучи на перегнивание 200 куб. метров сухостоя и валежника.

«Ежегодно природоохранные акции „Чистые леса Татарстана“ проходят на всей территории лесного фонда республики. Акция проводится более десяти лет. Ее постоянные участники — жители республики, которые неравнодушно относятся к лесам», — сообщил журналистам начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства РТ Айрат Ахмеров.

Акция «Чистые леса» проходит по всей республике с участием специалистов лесничеств и лесхозов. Они убирают неликвидную древесину, собирают скопившийся за лето мусор. Территория под Казанью для генуборки выбрана неслучайно, поскольку здесь обычно бывает немало мусора, зеленые насаждения поражены корневой губкой, много сухостойных деревьев и валежника.

«На территории лесного фонда чаще всего встречается строительный мусор и бытовые отходы. Эта проблема наиболее актуальна вблизи населенных пунктов. Строительный мусор собираем и вывозим при помощи крупногабаритной техники. Для борьбы с нарушителями наши инспекторы устанавливают фотоловушки», — подчеркнул спикер Минлесхоза Татарстана.

Нарушителям инспекторы выписывают штрафы и взыскивают ущерб, нанесенный природе.

«Крупный штраф в границах Пригородного лесничества был выписан в этом году. Пойман нарушитель, который выгрузил с автомашины строительные отходы. Постановлением суда на него наложен штраф в размере 100 тыс. рублей. Сейчас ведутся работы по взысканию вреда, причиненного лесам, который составляет более 200 тыс.», — пояснил Ахмеров.

Природоохранная акция проходит в два этапа. По данным Минлесхоза Татарстана, немало мусора в лесах бывает весной после схода снега. В этом году участниками весеннего этапа акции было собрано около 700 куб. метров твердых бытовых и строительных отходов.

«Акция дает положительный эффект, леса становятся ухоженнее и краше. Это делается и для дальнейшего улучшения экологического состояния леса», — отметил спикер.

Осенний этап республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стартовал 11 сентября. На протяжении двух месяцев в лесах республики будут вестись работы по уборке мусора, сухостоя и валежника, а также обустройству аншлагов, информационных щитов и мест отдыха.

Участниками осенней акции сегодня стали сотрудники Министерства лесного хозяйства РТ, Пригородного лесничества и Учебно-опытного пригородного лесхоза, всего около 80 человек. В целом по республике организованы 43 площадки. Ожидается, что в общей сложности сегодня к акции присоединятся 15 тыс. человек. Это сотрудники организаций и предприятий, представители экологических объединений, студенты и волонтеры.

Федеральный проект «Сохранение лесов» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» и национального проекта «Экология».