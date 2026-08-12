Чистяков рассудит «Зенит» - «Динамо»: судейские назначения на игры 4-го тура РПЛ

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Российский футбольный союз опубликовал список арбитров, которые будут работать на матчах 4-го тура Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027. Игры пройдут с 14 по 16 августа.

14 августа, пятница: «Оренбург» — «Локомотив» — главный судья Антон Фролов (VAR — Кирилл Левников).

15 августа, суббота: «Родина» — «Акрон» — Матвей Заика (VAR — Алексей Сухой); ЦСКА — «Факел» — Инал Танашев (VAR — Ян Бобровский); «Ростов» — «Рубин» — Иван Абросимов (VAR — Павел Шадыханов); «Краснодар» — «Ахмат» — Сергей Карасёв (VAR — Василий Казарцев).

16 августа, воскресенье: «Зенит» — «Динамо» Москва — Артём Чистяков (VAR — Павел Кукуян); «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала — Никита Новиков (VAR — Артур Фёдоров); «Балтика» — «Спартак» — Андрей Прокопов (VAR — Сергей Иванов).

Центральным матчем тура станет встреча «Зенита» и московского «Динамо» в Санкт-Петербурге. Назначения на матчи были утверждены судейским комитетом РФС. Ранее сообщалось, что в новом сезоне РПЛ внедрят улучшенную систему VAR с автоматической расстановкой точек.