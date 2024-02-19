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Чистопольское предприятие на 20% сократило время сборки продукции благодаря нацпроекту
Чистопольское предприятие «Бетар», производящее счетчики для воды, газа и электричества на 20% сократило время сборки регулятора давления для воды благодаря нацпроекту «Производительность труда». Успехи завода оценил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко во время визита на производство.
«Я уже два года его посещаю, вижу изменения. Сейчас региональный центр компетенций проводит улучшения на заводе, где сделано почти все, и он начинает производить ещё больше и лучше», — отметил Коробченко.
По его словам, после всех улучшений, завод сможет полностью закрыть потребности российского рынка в счетчиках.
«Когда мы посетили участок улучшения наш специалист сказал, что и так было сделано все, но и здесь нашлись возможности для роста. Это говорит, что любую хорошую ситуацию можно сделать ещё лучше», — подчеркнул министр.
В целом, итогами первых трех месяцев реализации нацпроекта стало снижение на 10% времени изготовления комплектующих, сокращения времени сборки регулятора давления на 20% и сокращения партии незавершённого производства с 500 до 20 штук.
Кроме того, сотрудников, занятых в реализации проекта, обучили по программам: основам бережливого производства, реализации проекта по улучшению, картированию, 5С на производстве, стандартизированной работе, быстрой переналадке, автономному обслуживанию оборудования и общей эффективности оборудования.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина. На сегодняшний день участниками национального проекта «Производительность труда» в Татарстане являются 250 предприятий несырьевых отраслей экономики республики.
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