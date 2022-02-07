Чистопольский хлебозавод выставлен на торги из-за долгов

Из-за долгов Чистопольский хлебозавод выставлен на торги. Соответсвующее объявление размещено на сайте Российского аукционного дома.

Предприятие продается посредством публичного предложения. Изначально его стоимость составляла 52,7 млн рублей. Так как на сегодня не поступило ни одной заявки, цена снизилась до 43,3 млн рублей. Предельная минимальная цена лота – 38,5 млн рублей.

Общая площадь продаваемого участка равняется 29,3 тыс. квадратных метров. Площадка состоит из комплекса производственно-складских зданий и сооружений, общая площадь которых 12,6 тыс. квадратных метров.

Заявки на торги принимаются до 7 марта 2022 года.