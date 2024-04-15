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Происшествия 15 апреля 2024 11:04

Чистопольский «Водоканал» выплатит 255 млн из-за загрязнения Килевки

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«Чистополь-Водоканал» выплатит 255 млн экологического ущерба. Об этом в своем телеграм-канале сообщает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Компания допустила превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в десятки раз в стоках, которые уже прошли биологическую очистку. Все это попало в реку Килевку в Республике Татарстан, отмечает Радионова. По подсчетам специалистов, экологический ущерб составил 255 млн рублей.

«Предприятие не в первый раз признается судом виновным: в 2021 году с АО "Чистополь-Водоканал" был взыскан долг по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и ущерб на общую сумму около 30 млн рублей», – добавила представитель ведомства.

#росприроднадзор #Экологический ущерб
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