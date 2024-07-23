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Экономика 23 июля 2024 15:40

Чистопольский «Водоканал» переведут в государственное управление

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АО «Чистополь-Водоканал» перейдет из частного управления в государственное. Компания станет филиалом республиканского производственного объединения «Таткоммунэнерго». Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

Проблемы с отключением воды из-за частых аварий на сетях в Чистополе министерству известны, заявил спикер.

«Мы по этому вопросу неоднократно собирались. Вчера у нас было совещание. Уже принято решение, что мы этот „Водоканал” забираем. Он станет филиалом РПО „Таткоммунэнерго”. Это подведомственная организация министерства, где сейчас находится более 20 „Водоканалов”», добавил он.

Айзатуллин уточнил, что АО «Чистополь-Водоканал» полностью перейдет в ведение министерства через две недели после завершения юридических процедур.

По его словам, в Чистополе сети водоснабжения были проложены в 1950-х годах, и их состояние необходимо проанализировать. Минимальные ремонтные работы планируется провести до зимнего отопительного сезона.

«И город сможет принимать участие в федеральных программах по очистным сооружениям и модернизации коммунальной инфраструктуры», подчеркнул министр.

#водоканал
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