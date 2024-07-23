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Чистопольский «Водоканал» переведут в государственное управление
АО «Чистополь-Водоканал» перейдет из частного управления в государственное. Компания станет филиалом республиканского производственного объединения «Таткоммунэнерго». Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.
Проблемы с отключением воды из-за частых аварий на сетях в Чистополе министерству известны, заявил спикер.
«Мы по этому вопросу неоднократно собирались. Вчера у нас было совещание. Уже принято решение, что мы этот „Водоканал” забираем. Он станет филиалом РПО „Таткоммунэнерго”. Это подведомственная организация министерства, где сейчас находится более 20 „Водоканалов”», — добавил он.
Айзатуллин уточнил, что АО «Чистополь-Водоканал» полностью перейдет в ведение министерства через две недели после завершения юридических процедур.
По его словам, в Чистополе сети водоснабжения были проложены в 1950-х годах, и их состояние необходимо проанализировать. Минимальные ремонтные работы планируется провести до зимнего отопительного сезона.
«И город сможет принимать участие в федеральных программах по очистным сооружениям и модернизации коммунальной инфраструктуры», — подчеркнул министр.
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