Чистопольский «Труд» выиграл первенство Татарстана по футболу среди команд первой лиги

«Труд» (Чистополь)

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

«Труд» из Чистополя стал победителем первенства Республики Татарстан по футболу сезона-2021 среди команд первой лиги.

Судьба чемпионства решалась в матче последнего тура, в котором чистопольцы на своем поле встречались с «ТатГрадом» из Бугульмы. До начала игры команды отделяла в турнирной таблице разница лишь в одно очко (впереди был «Труд») и в случае гостевой победы чемпионом бы стал «ТатГрад».

За 90 минут игры футболисты ни одной из команд не смогли поразить ворота (0:0). А о напряженном характере матча говорят пять желтых карточек, причем одна из них показана в конце игры официальному представителю бугульминцев Аделю Аделеву за «неспортивное поведение».

Итоговый результат сохранил разницу в одно очко между командами. «Труд» выиграл первенство в первой лиге, а «ТатГрад» занял второе место. Третье место у молодежной команды нижнекамского «Нефтехимика».

Стоит отметить, что за весь турнир «Труд» потерпел лишь одно поражение, а нападающий чистополького клуба Артем Фролов стал лучшим бомбардиром турнира, забив в первенстве 21 мяч (из них 2 – с пенальти).

А уже завтра может решиться судьба чемпионства в высшей лиге Татарстана по футболу. Если бугульминский «Нефтяник» потеряет очки в домашней игре против высокогорского «Эвереста», а казанский «Нэфис» в гостях обыграет ижевский «Динамо-Делин», то казанцы за тур до конца турнира станут новыми чемпионами РТ по футболу.

Если же после матчей 5-го тура финального этапа между командами сохранится статус-кво («Нэфис» пока впереди на два очка), то чемпион Татарстана по футболу определится в очном противостоянии этих команд в последнем туре. Матч состоится 9 октября в Казани на стадионе «Электрон».