news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
ЛНР и Татарстан 9 июля 2025 15:11

Чистопольский район передал адресную помощь детям Лисичанска

Читайте нас в
Телеграм
Чистопольский район передал адресную помощь детям Лисичанска
Груз в Лисичанск доставил глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.
Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Чистопольский район Татарстана передал адресную гуманитарную помощь для детей и лежачих больных в Лисичанске. Груз в подшефный республике город доставил глава района Дмитрий Иванов. В составе гуманитарной помощи – подгузники, пеленки, детское питание, средства гигиены, а также товары для ухода за лежачими больными: подгузники для взрослых, инвалидные коляски, ходунки, влажные салфетки и медикаменты.

Фаниль Аглиуллин и Дмитрий Иванов

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Все позиции сформированы по целевой заявке, которую мы заранее обсудили с вице-премьером Республики Татарстан Фанилем Аглиуллиным. Это точечная поддержка тем, кто действительно в ней нуждается», — подчеркнул Дмитрий Иванов.

Гуманитарная помощь собрана в рамках поддержки подшефных Республике Татарстан городов ЛНР.

#ЛНР и Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

8 июля 2025
В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

8 июля 2025