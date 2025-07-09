Чистопольский район передал адресную помощь детям Лисичанска

Груз в Лисичанск доставил глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Чистопольский район Татарстана передал адресную гуманитарную помощь для детей и лежачих больных в Лисичанске. Груз в подшефный республике город доставил глава района Дмитрий Иванов. В составе гуманитарной помощи – подгузники, пеленки, детское питание, средства гигиены, а также товары для ухода за лежачими больными: подгузники для взрослых, инвалидные коляски, ходунки, влажные салфетки и медикаменты.

Фаниль Аглиуллин и Дмитрий Иванов Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Все позиции сформированы по целевой заявке, которую мы заранее обсудили с вице-премьером Республики Татарстан Фанилем Аглиуллиным. Это точечная поддержка тем, кто действительно в ней нуждается», — подчеркнул Дмитрий Иванов.

Гуманитарная помощь собрана в рамках поддержки подшефных Республике Татарстан городов ЛНР.