Чистопольский район доставил гуманитарную помощь в Лисичанск

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Двадцать первый по счету гуманитарный груз из Чистопольского района РТ доставлен в Лисичанск. Колонну, возглавляемую главой муниципалитета Дмитрием Ивановым, встретил и сопроводил заместитель премьер-министра РТ Ринат Садыков.

Груз был сформирован по адресной заявке гуманитарного центра Лисичанска и включает в себя четыре специализированные инвалидные коляски, инструменты, а так же средства личной гигиены, детские подгузники и пеленки. Кроме того, подшефному городу переданы продукты питания, собранные предпринимательским сообществом и жителями Чистопольского района РТ.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Общий вес гуманитарной помощи превысил полторы тонны.