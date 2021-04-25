Чистопольский музей-заповедник в мае примет автобусные экскурсии и речные круизы

В новом туристическом сезоне Чистопольский музей-заповедник ожидает туристов, которые в основном своем количестве прибывают в купеческий город во время автобусных экскурсий и речных круизов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в туристко-информационном отделе музея-заповедника.

«В этом году ждем хорошую цифру. В прошлом году из-за пандемии турсезон начался в июле, а в этом году ждем первых туристов уже в мае. Они прибывают к нам на автобусах из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска. 10 мая ожидаем прибытие первого туристического теплохода», — отметила заведующая туристко-информационным центром Ирина Сидорова.

По словам собеседницы агентства, самым популярным маршрутом у туристов является обзорная экскурсия по Чистополю, которая включает посещение исторического центра, территории Свято-Никольского Кафедрального собора, построенного в 1838 году, района Татарской Слободы, где находится самая старая деревянная мечеть Татарстана «Нур», Скарятинский сад с вековыми деревьями и другие объекты.

«Приехать в Чистополь и не познакомиться с историей города — такого не бывает. Исторический центр — уникальное место, где сохранились купеческие особняки, построенные в XIX веке, 144 из них являются объектами культурного наследия», — рассказала Сидорова.

Маршрут гостей города также пролегает через посещение Музея истории города — старейшего музея Республики Татарстан, в этом году ему исполняется 100 лет, и мемориального музея Бориса Пастернака, горячо любимого туристами.

В ближайшее время ожидается прибытие двух групп туристов — театральных деятелей из Ижевска и жителей блокадного Ленинграда. «Эта группа из Санкт-Петербурга большая, они едут вместе с депутатом Госсовета РТ Людмилой Рыбаковой», — отметила спикер.

По словам Сидоровой, еще одна интересная новая программа называется «Купеческое воскресенье» — обзорная экскурсия в интерактивном формате, основная часть программы которой проходит в Музее истории города. Хозяева этого дома-особняка встречают туристов в старинных костюмах, угощают клюквенной купеческой настойкой, проводят лотерею и игры.

Обзорный маршрут также включает посещение новых скверов — православного и национального — «Умиление» и «Хазинэ». На территории «Умиления» построен пятикупольный храм во имя иконы Божьей Матери «Умиление» эклектичной архитектуры (роспись внутренних стен храма выполнена палеховскими мастерами).

«Также туристы регистрируются на популярные туристические маршруты „Литературный Чистополь“, „Прогулки с Пастернаком“, „Цветаева в Чистополе“», — рассказала собеседница агентства.

По словам Сидоровой, «Прогулки с Пастернаком» — это экскурсия по городу, когда туристы посещают места и дома, где непосредственно бывал сам поэт, то есть объекты, связанные с его именем, в том числе и мемориальный музей.