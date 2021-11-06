Чистопольский музей-заповедник в этом году принял 15 тыс. туристов на 62 теплоходах

Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник за сезон речной навигации принял 62 теплохода, на которых прибыло 15 тыс. туристов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор Чистопольского музея-заповедника Александр Печенкин.

«По прогнозам в этом году Чистопольский музей-заповедник выйдет на допандейминый уровень», — поделился Печенкин.

Речная навигация в Чистополе была открыта 10 мая. В этот день Чистопольский государственный музей-заповедник принял первые два теплохода. Гости прибыли в город на трехпалубных судах «Михаил Кутузов» из Перми и «Иван Кулибин» — из Нижнего Новгорода.

По словам собеседника агентства, для всех прибывающих в Чистополь туристов была организована трехчасовая программа. «В основном, это обзорные экскурсии по городу с посещением музеев. Гости с удовольствием побывали в музее Пастернака, музее истории города, музейно-сувенирном салоне и других», — рассказал подобности Печенкин.

В купеческом центре Чистополя гости города любовались уникальными историческими зданиями, посещали Свято-Никольский кафедральный собор, Старо-Татарскую слободу.

Для навигации в 2022 году разрабатываются новые экскурсионные маршруты. Несмотря на новинки для туристов, по словам Александра Печенкина, основной упор будет сделан на универсальные маршруты по городу и музеям.