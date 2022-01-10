Чистополец убил мать, расчленил ее тело и спрятал в лесу

По версии следствия, инцидент произошел вечером 4 января: 38-летний житель Чистополя выпивал со своей матерью. В какой-то момент они поссорились, и мужчина избил мать, после чего лег спать. Утром он обнаружил, что мама умерла. Он расчленил ее тело и спрятал в лесу на территории города.

На следующий день части тела обнаружили местные жители, выгуливавшие собак. Оперативники установили личность женщины и задержали злоумышленника в кратчайшие сроки.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Свою причастность к преступлению мужчина признал, он находится под стражей. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.