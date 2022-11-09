Чистопольцы собрали пять «ларгусов» с медикаментами для госпиталя на учебном полигоне

С начала частичной мобилизации неравнодушные жители Чистополя собрали и доставили пять «ларгусов» с медикаментами на учебный полигон Казанского танкового училища. Об этом «Татар-информу» рассказал волонтер, общественник, руководитель молодежной ячейки подразделения «Боевое братство» Динар Ахметзянов.

«Медикаменты, собранные неравнодушными жителями Чистополя, принял чистополец старшина медицинской роты Фаниль Каримов — руководитель местного госпиталя. Он нам позвонил, рассказал, какие медикаменты необходимы для госпиталя. Мы снабдили этот госпиталь лекарствами. Фельдшер передал слова признательности всем, кто принял участие в сборе», — отметил собеседник агентства.

Сейчас Фаниль Каримов вместе с другими мобилизованными татарстанцами отправился на дальнейший этап боевого слаживания.

А подполковник Давыдов — командир войсковой части 29655 — выписал предпринимателю Айрату Хаматову, который участвовал в сборе медикаментов, благодарственное письмо за организацию шефской гуманитарной помощи для госпиталя.