Чистопольцы отправили 1,5 тонны гуманитарного груза мобилизованным землякам и в Донбасс

Жители Чистополя собрали и отправили в Донбасс и мобилизованным землякам полторы тонны гуманитарного груза. Об этом «Татар-информу» рассказал волонтер, общественник, руководитель молодежной ячейки подразделения «Боевое братство» Динар Ахметзянов.

По его словам, все началось со сбора теплых вещей после объявления частичной мобилизации. Однако спустя пару дней стало ясно, что отклик со стороны жителей превзошел ожидания организаторов: помимо вещей, чистопольцы несли продукты питания, газовые горелки — помогали всем, чем могли.

«У населения была большая потребность помочь нашим военнослужащим. Однако важным оказалось организовать не только сбор, но и доставку всех необходимых вещей», — поделился собеседник агентства.

На сегодняшний день разработано четыре канала доставки: непосредственно на учебный полигон Казанского танкового училища и в «Казань Экспо»; второй — через линию РПЦ (гуманитарную помощь для местных жителей в Донбасс возит отец Тимофей); через организацию «Вместе к Победе» Набережных Челнов, которая отправляет вещи и медикаменты добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер»; и, наконец, по линии МВД и Росгвардии через ветерана Ришата Максумова, который доставляет груз до спецподразделений.

Сегодня в Чистополе открыт один пункт сбора на улице Вотякова и филиал в поселке Константиновка под Казанью. Здесь формируются списки всего, что необходимо бойцам и их семьям, а потом организуется доставка. Большую помощь в благотворительном движении оказывает предприниматель Айрат Хаматов. Зачастую сбор необходимых вещей ведется через его страницу во «ВКонтакте».