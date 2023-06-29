Чистополь вошел в топ-5 российских городов для литературного туризма

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Чистополь вошел в число пяти небольших городов России, посещение которых позволит туристу ощутить личную связь с литературным наследием страны. Перечень составлен экспертами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалистами по брендингу территорий и менеджменту в туризме.

В начале Великой Отечественной войны Чистополь стал временным пристанищем для многих писателей и поэтов, эвакуированных из Москвы и Ленинграда. «Писательскую колонию» составили более 2 тыс. человек — литераторы вместе с семьями.

Некоторые из эвакуированных — Борис Пастернак, Михаил Исаковский, Николай Асеев, Константин Федин — оставались здесь до 1943 года. Другие, как Леонид Леонов, уехали из города раньше. Александр Фадеев и Александр Твардовский и вовсе приезжали в Чистополь лишь на время.

При этом для ряда писателей Чистополь был лишь промежуточным пунктом на их пути. Анна Ахматова и Константин Паустовский уехали из него дальше в эвакуацию — в Ташкент и Алма-Ату соответственно. Арсений Тарковский просился на фронт и в конце 1941 года уехал из города. А Марина Цветаева и вовсе пробыла тут короткое время и, не найдя работы, вернулась в Елабугу, где и погибла.

Большая экспозиция, освещающая жизнь и быт советской литературной интеллигенции в эвакуации, собрана в чистопольском Доме учителя. Литературно-мемориальный музей находится в самом центре города, недалеко от Музея истории города. Чуть дальше находится мемориальный музей Бориса Пастернака, где сохранен интерьер того времени и хранится часть рукописей лауреата Нобелевской премии.

«Прогуливаясь по улочкам в исторической части города, вдохновляешься не только деревянными домиками с резными наличниками, но и памятными табличками», — констатируют эксперты.

Помимо Чистополя, специалисты включили в пятерку городов, наиболее подходящих для литературного туризма, станицу Тамань в Краснодарском крае (древнерусская Тьмутаракань и античная Гермонасса), Таруса Калужской области, Кинешма Ивановской области и станица Вешенская Ростовской области.