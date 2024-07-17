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Чистополь вновь приглашает на «Рок-берега»
Многочасовой музыкальный марафон со свободным входом для зрителей стартует в воскресенье, 18 августа в 15:00 на центральной площади Чистополя.
В этом году в составе участников заявлены группы «Анимация», «Волга-Волга», «Мураками», «Дом кукол», «Холи», Clever Orchestra, Nalien, а также две чистопольские группы Vis-à-vis и Respect.
«Рок-берега» появились в прошлом году в рамках открытого музыкального фестиваля «Волга-Волга» и проекта BIG TWIN MUSIC при поддержке администрации Чистопольского муниципального района и государственного музея-заповедника Чистополя.
«Мы рады вернуться в Чистополь с продолжением проекта. Это мой родной город, где также свою юность провел и Константин Кулясов, – солист группы «Анимация». Давно мечтали сделать совместный концерт именно здесь. Кроме того, приглашение к участию в фестивале приняли множество замечательных рок-групп страны. Зрителей ждет очень насыщенная программа», – сообщил художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» Антон Салакаев.
Он отметил, что первый фестиваль в августе прошлого года прошел с большим успехом и собрал на площади почти 10000 человек. 70 000 зрителей посмотрели программу онлайн.
«Очень приятно, что рок-движение у нас продолжает вектор активного развития и находит всестороннюю поддержку от руководства региона. Фестиваль, который мы сделали в прошлом году, приобрел статус ежегодного, а список артистов пополнился нашими земляками, получившими известность далеко за пределами республики», – рассказал руководитель BIG TWIN MUSIC Григорий Корнилов.
В день фестиваля в Чистополе, который работает над туристической привлекательностью, будут организованы автобусные экскурсии по историческому центру города, разыграны сертификаты на посещение музеев города – в этот день они будут работать с 12:00 до 20:00. На площади в день будет развернуты интерактивные площадки, детская развлекательная зона, фудкорт, пройдет дегустация напитков. Пройдут конкурсы и розыгрыш подарков на самый яркий образ или необычный костюм.
18 августа 2023 г. Чистополь, Центральная площадь 15:00 – 22:30. Вход свободный. 12+
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