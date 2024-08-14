Чистополь станет точкой автобусного марафона «Единая Россия» объединяет»

Чистополь 15 августа встретит участников автобусного марафона «Единая Россия» объединяет». Встреча с кандидатами в депутаты запланирована в культурном центре «Чистай» (Ленина, 17а). Как сообщает пресс-служба партии, кандидаты «Единой России» приезжают в каждый район Татарстана, чтобы обсудить идеи и предложения жителей, рассказать о своей предвыборной программе и определить приоритетные направления работы на пятилетний период.

Участниками встречи в Чистополе станут кандидаты в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва. Это заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Татарстана Юрий Камалтынов, председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, секретарь Чистопольского местного отделения «Единой России». Также во встрече примет участие глава района Дмитрий Иванов. Модератором выступит известный ведущий, журналист ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

По мнению участников автобусного марафона, забота о благополучии людей – главный приоритет «Единой России».

Напомним, 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.